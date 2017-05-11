這真的有人買嗎？ 日本奇妙雜貨大公開！
你猜得出來這個盆栽的用途是什麼嗎？（圖片取自amazon jp）
〔即時新聞／綜合報導〕俗話說科技始終來自於人性，但日本許多雜貨的發明卻讓人懷疑「科技是否來自於惰性？」。想知道要怎麼做，才能保證在吃洋芋片時卻不沾手嗎？還有灑胡椒已經不再只是單純的調味了，也能顯得很優雅？以下介紹幾款奇妙日用品，讓人看了不禁大呼：到底誰會買啦！
ポテ葉
看起來像小盆栽，但拔起葉子後其實是指套！只要把大拇指與食指套進葉子裡，不管吃什麼餅乾都不怕沾手，想要邊做事邊吃零嘴也行，將葉子插回盆栽裡，就能保持雙手清潔乾爽，省下吃一次就要抽一張衛生紙的麻煩，也不用一直跑茶水間洗手！只是為了衛生起見，盆栽本身還是要常常清洗，免得變成「飼養」小強的溫床。
マジックワンド ソルト&ペッパ
其實就是胡椒罐，但做成魔術棒的樣子，感覺在調味的時候就像在施展魔法一樣，整個人都優雅起來了呢！不僅調味時感受不同，擺在廚房裡也是相當漂亮的擺設喔。（還是說一切都是自己的幻覺？）
ビッグストリーム そうめんスライダー エクストラジャンボ
說到日本的夏天會想到什麼呢？除了清涼的刨冰、小豬蚊香，想必大家都對日劇裡時不時出現的流しそうめん（流水麵線）不陌生吧？印象中的流水麵線都是從竹筒上溜下來，但現在有業者做出巨無霸流水麵線機，卻是讓麵線從滑水道滑下！這個神奇的機器由Tokyo Summerland與業者共同研發製作，水道全長5公尺，讓你在吃麵線的同時樂趣無窮，只是這個機器相當巨大，感覺家裡客廳不夠大的人還不能買來玩呢！
ボトルストッパー
想必很多人看到這個水龍頭的時候，一定一頭霧水吧（黑人問號臉），不過就是個水龍頭罷了，全台灣有哪一個家庭沒有？憑什麼列入「創意雜貨」？其實它不僅是一個酒瓶塞，還是一個倒酒器喔，想像一下紅酒從水龍頭裡咕嘟咕嘟流出來的樣子，是不是十分有趣？可以說是實用性與趣味性兩者兼得呢！
看了以上幾項雜貨，就算未必會想要入手，是不是也覺得日本人真的超有創意呢？
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