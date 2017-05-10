| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市10多輛汽機車連環追撞 2傷者送醫急救 農用搬運車翻落5米邊坡 老農民送醫不治 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

不再22K！ 衛福部：長照薪資32K

不再22K！ 衛福部：長照薪資32K（記者黃文瑜攝）

2017-05-10  12:19

〔記者黃文瑜／台南報導〕長照缺工人1萬2千人！今日上午在嘉南藥理大學舉辦南區長照徵才博覽會，邀請80個長照服務單位與相關科系學子參與，除了提供就業媒合，也讓學生認識未來就業環境，現場還喊出月薪32k，希望吸引年輕人力投入長照行列。

衛福部次長呂寶靜表示，政府去年11月開始推動長照2.0，首要解決服務據點與人才培育問題，希望透過提高薪資待遇與專業形象，強化人力培育，促進產學合作等策略，吸引更多人才投入長照服務。

衛福部指出，目前相關科系畢業從事長照工作的人力約有3萬人，今年仍缺工1萬2千人，除了希望應屆相關科系畢業的4500人投入市場外，更希望吸引人才回流，因此將平均薪資提高至每月32k，「以前25k不調薪，現在要建立調薪及升遷管道。」

不過私立長照機構表示，薪資經過包裝才有可能達到32k，社會新鮮人27k到28k是合理薪資，如需達到32k，就必須視專業項目、國家技能檢定證照甚至工時而定，「夜間照護一個月多領6、7千，當然就會超過32k。」

廣告
  • 不再22K！ 衛福部：長照薪資32K（記者黃文瑜攝）

    不再22K！ 衛福部：長照薪資32K（記者黃文瑜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 呂寶靜 徵才 薪資 衛福部 長照
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：不再22K！ 衛福部：長照薪資32K


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.