不再22K！ 衛福部：長照薪資32K（記者黃文瑜攝）

2017-05-10 12:19

〔記者黃文瑜／台南報導〕長照缺工人1萬2千人！今日上午在嘉南藥理大學舉辦南區長照徵才博覽會，邀請80個長照服務單位與相關科系學子參與，除了提供就業媒合，也讓學生認識未來就業環境，現場還喊出月薪32k，希望吸引年輕人力投入長照行列。

衛福部次長呂寶靜表示，政府去年11月開始推動長照2.0，首要解決服務據點與人才培育問題，希望透過提高薪資待遇與專業形象，強化人力培育，促進產學合作等策略，吸引更多人才投入長照服務。

衛福部指出，目前相關科系畢業從事長照工作的人力約有3萬人，今年仍缺工1萬2千人，除了希望應屆相關科系畢業的4500人投入市場外，更希望吸引人才回流，因此將平均薪資提高至每月32k，「以前25k不調薪，現在要建立調薪及升遷管道。」

不過私立長照機構表示，薪資經過包裝才有可能達到32k，社會新鮮人27k到28k是合理薪資，如需達到32k，就必須視專業項目、國家技能檢定證照甚至工時而定，「夜間照護一個月多領6、7千，當然就會超過32k。」