北市首座都會溼地公園 拚3個月內見客

台北市永春坡將打造出首座都會型溼地公園。（記者黃建豪攝）

2017-05-10 12:11

〔記者黃建豪／台北報導〕位於台北市永春高中旁的坡地，原為國防部營區，但閒置至今已十多年，台北市長柯文哲參選期間，就呼籲國防部應盡快釋出作為公共設施用地，至今確認將發展為台北市首座都會型溼地公園，今天上午舉行開工典禮，預計第一期工程3個月內就可完工，屆時將有生態池與親水平台，讓民眾親近寶貴的四獸山生態資源。

永春坡在百年前曾是坡塘，因日治時期上游開採煤礦，礦渣流入坡內導致水面消失，台灣光復後成為軍營，但搬遷已十餘年，柯文哲選前探勘後，大嘆可惜，選後一度要打造為公共住宅，後尊重當地里民意見，改規劃為兼具生態保育、人文歷史與永續發展的都會型溼地公園。

台北市副市長林欽榮上午舉行永春坡溼地公園第一期工程動土典禮，指占地約4公頃的永春坡，因土地含國有、市有與私地，就台北市政府已取得用地的第一期工程部分，面積約0.6公頃，將透過406萬元工程經費整治環境；第二期工程面積則約3.4公頃，還在跟國防部協調看要用什麼方法交換，雖然土地取得需要花點時間，但有保握，預計明年可取得。

大地工程處指出，第一期工程就是較靠近山坡地部分，會銜接四獸山池成為動植物生態系重返的跳島，計有88科、217種物種在周邊棲息；第二期則會把舊有建物改建為多功能館與服務導覽站，打造多樣性水域與林澤棲地，除生態方面，還具有防洪治水功能，總計約有7300平方公尺的滯洪量。

大地處坡地住宅科長林士淵指出，溼地就是自然的東西，不用做太多什麼，所以第一期工程只是要挖出生態池與整理環境，預計8月底前可完成，屆時民眾就能先來走訪，因為要在台北市區找到靠山邊、水源充足的地方，打造溼地公園相當難得，永春坡算是得天獨厚。