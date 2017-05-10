北市首座都會溼地公園 拚3個月內見客
2017-05-10 12:11
台北市永春坡將打造出首座都會型溼地公園。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕位於台北市永春高中旁的坡地，原為國防部營區，但閒置至今已十多年，台北市長柯文哲參選期間，就呼籲國防部應盡快釋出作為公共設施用地，至今確認將發展為台北市首座都會型溼地公園，今天上午舉行開工典禮，預計第一期工程3個月內就可完工，屆時將有生態池與親水平台，讓民眾親近寶貴的四獸山生態資源。
永春坡在百年前曾是坡塘，因日治時期上游開採煤礦，礦渣流入坡內導致水面消失，台灣光復後成為軍營，但搬遷已十餘年，柯文哲選前探勘後，大嘆可惜，選後一度要打造為公共住宅，後尊重當地里民意見，改規劃為兼具生態保育、人文歷史與永續發展的都會型溼地公園。
台北市副市長林欽榮上午舉行永春坡溼地公園第一期工程動土典禮，指占地約4公頃的永春坡，因土地含國有、市有與私地，就台北市政府已取得用地的第一期工程部分，面積約0.6公頃，將透過406萬元工程經費整治環境；第二期工程面積則約3.4公頃，還在跟國防部協調看要用什麼方法交換，雖然土地取得需要花點時間，但有保握，預計明年可取得。
大地工程處指出，第一期工程就是較靠近山坡地部分，會銜接四獸山池成為動植物生態系重返的跳島，計有88科、217種物種在周邊棲息；第二期則會把舊有建物改建為多功能館與服務導覽站，打造多樣性水域與林澤棲地，除生態方面，還具有防洪治水功能，總計約有7300平方公尺的滯洪量。
大地處坡地住宅科長林士淵指出，溼地就是自然的東西，不用做太多什麼，所以第一期工程只是要挖出生態池與整理環境，預計8月底前可完成，屆時民眾就能先來走訪，因為要在台北市區找到靠山邊、水源充足的地方，打造溼地公園相當難得，永春坡算是得天獨厚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 高溫炎熱飆34度 週六鋒面報到北部有雨
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 炸彈被引爆 婦腦動脈瘤破裂 緊急手術撿回一命
- 北市首座都會溼地公園 拚3個月內見客
- 屏養雞協會挽消費信心 週日辦水煮蛋免費嘗活動
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 全大運》母喪仍續戰 林建良淚「泳」銅牌
- 女兒埋首戒菸專題 母感動也少抽點
- 採棉絮製抱枕 畢業生傳承文化
- 北市逾半公廁 衛生紙沒丟馬桶
- 蘇治芬轟：台肥績效不彰 虧損還自肥
- 薪資房價灌水 2代書詐貸彰銀2億
- 單親家庭補助 議員促分級、提高
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 美商務部長：GDP增3%目標今年無法達成
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- NBA》上臉書發文嗆朗度？ 艾倫稱帳號被人盜用
- 義竹養豬沼氣發電 可供279家戶用電
- 南迴鐵路雙軌化 饒慶鈴促納「前瞻」
- 日圓匯價再創一年半新低 「哈日族」樂瘋了
- 《中英對照讀新聞》Girl barred from Malaysia chess competition over ’seductive’ dress 女孩因「撩人的」穿著被禁止參加馬來西亞棋賽
- 10件工業宅 4案判撤銷原處分
- 全大運》闖過生死關 桂金祥盼圓國手夢
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 林宥嘉丁文琪甜炸婚趴 預告她將第二春
- 蘋果巿值站穩8000億美元 美企首家
- NBA》不想陪國王重建？ 蓋伊將提前跳出合約
- 衰捲秦偉桃色風暴 張菲親自喊冤
- 父逝顧病母 葉詩薇向學進成大
- 朱立倫爭「前瞻」國民黨卻杯葛 吳秉叡：又要擋又要搶
- 新台幣升勢稍緩 各銀行搶推美元高利定存
- 〈家庭診療室〉和女同事聊不完 老婆氣老公換密碼
- 相葉新劇毛毛der 竟然看到這東西
- 南投高中傅茱音 錄取空軍官校飛行生
- 南韓開票72% 文在寅得票近40%篤定當選
- 前瞻計畫去年就討論 政院駁朱立倫指控不實
- 末日陰屍鹿？科學家首次發現野鹿吃人屍
- 南寧高中體育班 劉子毅允文允武 保送清大
- 【藝文短訊】 磺溪文學獎徵稿至6月15日止
- 13歲童顏巨乳引人遐想 腿長胸大有腹肌
- 林奕含之死 南檢首傳陳星
- 南韓大選投票率達77.2％ 創20年來最高紀錄
- 智邦Q1EPS1.19元 創21年新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市首座都會溼地公園 拚3個月內見客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分