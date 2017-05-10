警佐班筆試全國榜首資歷不足落榜 刑警嘆可惜
2017-05-10 12:16
〔記者湯世名／彰化報導〕今年警大警佐班放榜，彰化縣警局有6名員警錄取1、2類行政類組，不過報考3類刑事類組的刑警大隊偵四隊偵查佐周朝烽，筆試在全國報考3類組的上百名考生中排第1名，卻因8年刑事資歷不足未錄取，讓長官、同僚同感扼腕，周朝烽無奈說：「明年乾脆轉考1類組，先錄取再說！」
彰化縣警局6名錄取的員警，包括刑大偵一隊小隊長吳建德和偵三隊小隊長陳勝雄，以及員林警分局三組巡佐劉信顯、保安隊員警楊哲超、員林分局員警劉鴻澤和北斗分局員警洪啟恩。
不過，幾家歡樂幾家愁，彰化縣刑警大隊偵四隊已有8年資歷的偵查佐周朝烽，這次也參加警大警佐班3類組考試，在全國各警察單位3類組的上百名考生中，「筆試成績」考出榜首最高分，然而與「資績計分」合併計算後，因為他僅8年資歷考績、功獎不足而落榜，看著成績單註記「未錄取」，讓他感到無奈。
周朝烽說，他從事刑事已有8年，雖筆試成績考出榜首，但因8年來的刑事資歷及功獎積分不足，兩者相加後造成他落榜，加上3類組僅錄取10人，要想擠入窄門難上加難，下回他有意轉考錄取人數多達70人的1類組，「先考取再說。」
彰化縣刑警大隊大隊長鄢志豪、副大隊長林世明今天都鼓勵周朝烽不要氣餒，再接再厲，「下回再來！」
彰化縣警局長楊崇德表示，警察工作機動性高，必須強化時間管理，不放過任何零碎時間來複習與研讀，努力讓寶貴的時間發揮最大的效能，更不能因為勤務繁忙，身心疲憊而生放棄念頭，這些同仁排除萬難，重拾書本，全神貫注，終獲美好成果，縣警局除感與有榮焉，並祝福這些同仁學成後，成為警界更堅強與厚實的能量。
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