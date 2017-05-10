高捷防恐防災演練逼真 市府：提升整體效能
2017-05-10 12:08
〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於北捷頻傳持刀、針攻擊事件，加上高捷搭乘量增加，旅運安全備受市府重視，今天由警察局、環保局、消防局、衛生局共同實施防制暴力重大人為危安事件演練，假想脅持、氣洩等不同狀況，動員上百人力演練，場面逼真、緊張。
這場高捷防災防暴演練，也因應即將於10月主辦的「生態交通全球盛典」國際性活動，警方表示，國內外大眾運輸系統曾發生恐怖攻擊，或殺人的重大危安事件，高市警局為提升防恐作為，特別選定捷運站，模擬發生類似緊急狀況時，各相關單位迅速疏散人群、管制現場、逮捕嫌犯、救護傷患、實施不明氣體偵測排除，將傷亡降至最低。
這場演練假想有歹徒不滿時事，衍生一連串持刀槍殺傷人、挾持乘客、丟擲不明氣體罐等危安事件，全程由捷運警察隊、苓雅分局及保安大隊特勤幹員，結合捷運公司、消防人員迅速、確實防範事件擴大，有效與歹徒溝通、周旋，進而壓制逮捕歹徒。
過程中更出動環保署南區環境事故專業技術小組，執行不明氣體偵測、排除，最後再由鑑識人員事後偵蒐及鑑識，過程緊湊逼真。
警察局副局長李永癸除對所有參演人員表達嘉勉，更期望藉由實景演練，檢驗各單位應變能力，及跨機關橫向協調的整合能力，提升整體防恐效能，並在「預防」、「處理」、「復原」3階段防制作為下，減少人為危害發生機率。
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