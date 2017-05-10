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新建景美溪吊橋可行 柯P：由副市長林欽榮主責

2017-05-10  12:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早主持文山區里長座談會，博嘉里長張妙文建請興建跨越景美溪（木柵路四段）的人行觀光吊橋，市長柯文哲認為里長提案可行，但他也質疑要一個三級單位動物園去負責這麼大的計畫不合理，最後裁示直接由副市長林欽榮主責，擬定規劃後再向市長室報告。

都發局說明，市府在98年、100年時，由不同單位進行過可行性評估，但當時結論是該基地的觀光資源較為稀少、沒有迫切興建需求，直到今年3月，動物園辦理遊客中心委外評估作業，考慮到時空背景改變，才又重新納入討論。都發局強調，計畫整合還是會由都發局負責，動物園只要負責自己園區、品牌定位等即可。

博嘉里長張妙文指出，目前景美溪兩岸，一邊是動物園正在建設生態園區，另一邊的木柵路四段則有都發局「景美溪畔老舊聚落再生計畫」，若能透過橋的串連，包含人潮動線規劃等納入設計，她相信能帶動兩岸活動，創造南區新景點，產生新的都市意象。

柯直言，曾找過台灣五星級飯店的老闆們，針對zoo mall進行顧問會議，會中皆認為要將木柵路四段、五段和三貓一併納入，規模經濟才夠，稱讚里長「你這idea聽起來英文就是make sense，很有道理。」不過，柯質疑這麼大的計畫，範圍牽涉木柵路四段、五段和三貓，要動物園一個三級單位負責不合理，不如「叫它（動物園）去死比較快」，最後裁示由副市長林欽榮主責。

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  • 台北市長柯文哲今早主持文山區里長座談會，博嘉里長張妙文建請興建跨越景美溪（木柵路四段）的人行觀光吊橋，市長柯文哲認為里長提案可行。（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲今早主持文山區里長座談會，博嘉里長張妙文建請興建跨越景美溪（木柵路四段）的人行觀光吊橋，市長柯文哲認為里長提案可行。（記者沈佩瑤攝）

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