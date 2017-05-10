街友求職難 人安台東站長幫忙「改頭換面」
2017-05-10 11:54
人安台東站長翁任賞（右）幫阿貴（左）理髮，換了一身新衣，讓阿貴看來清爽許多。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］人安基金會台東平安站長翁任賞發現縣內街友常有求職困難問題，部分原因在於衣著不整齊，今天上午為很找份穩定工作的街友「阿貴」改頭換面，拿起電剪幫阿貴理了一頭清爽髮型外，還讓阿貴換上乾淨服裝，盼駐阿貴一臂之力。
翁任賞表示，雇主找員工，外表整齊確實是雇用標準之一，不過，部分街友連三餐都有問題，要花錢理髮、買衣服更是不可能，隨著夏天來到，在有限經費下，只好自己動手為街友理髮。
阿貴從小家境貧困、學歷不足，求職困難，常三餐不濟，在人安台東平安站輔導就業，做過清潔工、工地鋤草、搬運空、包裝代工等工作，雖然手腳不快，但很細心，只是多數工作都屬短期工或臨時工。
45歲的阿貴說，自己的專長是房屋修繕、改建，但接到的工作機會不多，期待找份穩定工作已經兩年了，卻還未如願。
翁任賞今天上午看到阿貴穿著泛黃的短袖，髒黑的長褲，腳踩著破損的拖鞋，頭髮和鬍子又許久未修剪，乾脆自己動手來，為阿貴改造一番，果然變得清爽。
翁任賞表示，除平時協助街友，人安台東站端午節前將與半「寒士慶端午」，屆時提供義診、義剪，還會送給街友們夏日內衣褲、帽子、毛巾等用品，預計準備170份，每份600元，離活動只剩2周，經費缺口仍高達7成，希望活動不落空。
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