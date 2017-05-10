南門市場「百粽宴」 行動支付現場打8折
2017-05-10 11:53
〔記者黃建豪／台北報導〕端午佳節將至，台北市南門市場作為全國名粽首選地，今年以「經典傳承再創新」為主題，舉辦2017南門百粽宴，除了一般大眾熟悉的傳統經典外，更推出創新改良的口味，以超過百款的經典粽子，提前預告端午節的到來，百粽宴活動期間推出端午預購優惠，消費者只要透過網路預購，最低可享5折優惠，於南門市場現場用行動支付，就能享有8折優惠。
南門市場自治會會長王銓國表示，南門市場是最能夠品嚐到傳統口味粽子的地方，除了經典的外省粽、南北粽口味之外，近年來攤商也積極改良創新，提供給消費者更多元的選擇，配合南門市場百粽宴的6家招牌名粽店（立家、合興、老林記、南園、億長御坊與蔬心坊），除了傳統口味的湖州鮮肉粽、雙鮮肉粽等粽子外，也推出養生紅藜鮮肉粽、紅藜麥紅棗粽、藜麥芋香素粽與創新口味的蜜棗銀心素粽、黑胡椒東坡素粽等。
另外南門市場也響應愛心，捐贈1400顆粽子給伊甸基金會的大龍養護中心、社團法人台北市臻佶祥社會服務協會和立心慈善基金會的萬華兒童服務中心，讓獨居老人、孤兒等社福單位在端午佳節時，也能品嚐到市場名攤的美味粽子，一同感受端午佳節的氣氛。
今年南門市場百粽宴也配合行動支付推出端午人氣商品優惠，消費者只要於百粽宴活動期間（即日起至5月21日）利用豐掌櫃線上預購包括立家、快車肉乾、萬有全、南門牛羊店等10家指定攤商商品（每攤限量100份），就有機會獲得5折的商品優惠，若現場使用行動支付也能享受8折的優惠，讓民眾到市場購物不用帶錢包。人氣商品優惠數量有限，相關資訊請查詢南門市場粉絲專頁。
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