屏養雞協會挽消費信心 週日辦水煮蛋免費嘗活動

屏東縣養雞協會經常舉辦各項活動，希望帶動產業發展。（翻攝自屏縣養雞協會臉書）

2017-05-10 11:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕戴奧辛雞蛋風波造成民眾疑慮，衝擊雞蛋市場，屏東縣養雞協會為鼓勵消費者多食用雞蛋，將於14日（週日）上午8點至10點止，在屏東市忠孝國小舉辦「國產優質雞蛋品嘗促銷」活動，現場準備上千顆水煮蛋免費品嘗。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，雞蛋是民眾取得便宜又方便的動物性蛋白質來源，富含鈣質鐵質、維生素群、礦物質、卵磷脂，是非常豐富且均衡的食材，也是民生必需品，雞蛋的料理方式很多又簡單，可以全家一起動手製作蛋糕、蛋塔、蛋捲等。

屏縣養雞協會總幹事張宏璋表示，戴奧辛事件只是個案，卻導致整體雞蛋銷量下滑，產地價1箱（20台斤）就下跌100多元，實是很無奈又無辜，希望透過促銷活動鼓勵民眾選購。

促銷活動14日在屏東市忠孝國小舉行，洗選雞蛋每盒10粒賣30元，比一般市價便宜約10元，提供600盒供消費者購買，售完為止，促銷活動現場也限時提供水煮蛋，提供民眾免費品嘗。