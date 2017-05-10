屏養雞協會挽消費信心 週日辦水煮蛋免費嘗活動
2017-05-10 11:56
屏東縣養雞協會經常舉辦各項活動，希望帶動產業發展。（翻攝自屏縣養雞協會臉書）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕戴奧辛雞蛋風波造成民眾疑慮，衝擊雞蛋市場，屏東縣養雞協會為鼓勵消費者多食用雞蛋，將於14日（週日）上午8點至10點止，在屏東市忠孝國小舉辦「國產優質雞蛋品嘗促銷」活動，現場準備上千顆水煮蛋免費品嘗。
屏東縣政府農業處長黃國榮表示，雞蛋是民眾取得便宜又方便的動物性蛋白質來源，富含鈣質鐵質、維生素群、礦物質、卵磷脂，是非常豐富且均衡的食材，也是民生必需品，雞蛋的料理方式很多又簡單，可以全家一起動手製作蛋糕、蛋塔、蛋捲等。
屏縣養雞協會總幹事張宏璋表示，戴奧辛事件只是個案，卻導致整體雞蛋銷量下滑，產地價1箱（20台斤）就下跌100多元，實是很無奈又無辜，希望透過促銷活動鼓勵民眾選購。
促銷活動14日在屏東市忠孝國小舉行，洗選雞蛋每盒10粒賣30元，比一般市價便宜約10元，提供600盒供消費者購買，售完為止，促銷活動現場也限時提供水煮蛋，提供民眾免費品嘗。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 高溫炎熱飆34度 週六鋒面報到北部有雨
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 炸彈被引爆 婦腦動脈瘤破裂 緊急手術撿回一命
- 北市首座都會溼地公園 拚3個月內見客
- 屏養雞協會挽消費信心 週日辦水煮蛋免費嘗活動
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 全大運》母喪仍續戰 林建良淚「泳」銅牌
- 女兒埋首戒菸專題 母感動也少抽點
- 採棉絮製抱枕 畢業生傳承文化
- 北市逾半公廁 衛生紙沒丟馬桶
- 蘇治芬轟：台肥績效不彰 虧損還自肥
- 薪資房價灌水 2代書詐貸彰銀2億
- 單親家庭補助 議員促分級、提高
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 美商務部長：GDP增3%目標今年無法達成
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- NBA》上臉書發文嗆朗度？ 艾倫稱帳號被人盜用
- 義竹養豬沼氣發電 可供279家戶用電
- 南迴鐵路雙軌化 饒慶鈴促納「前瞻」
- 日圓匯價再創一年半新低 「哈日族」樂瘋了
- 《中英對照讀新聞》Girl barred from Malaysia chess competition over ’seductive’ dress 女孩因「撩人的」穿著被禁止參加馬來西亞棋賽
- 10件工業宅 4案判撤銷原處分
- 全大運》闖過生死關 桂金祥盼圓國手夢
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 林宥嘉丁文琪甜炸婚趴 預告她將第二春
- 蘋果巿值站穩8000億美元 美企首家
- NBA》不想陪國王重建？ 蓋伊將提前跳出合約
- 衰捲秦偉桃色風暴 張菲親自喊冤
- 父逝顧病母 葉詩薇向學進成大
- 朱立倫爭「前瞻」國民黨卻杯葛 吳秉叡：又要擋又要搶
- 新台幣升勢稍緩 各銀行搶推美元高利定存
- 〈家庭診療室〉和女同事聊不完 老婆氣老公換密碼
- 相葉新劇毛毛der 竟然看到這東西
- 南投高中傅茱音 錄取空軍官校飛行生
- 南韓開票72% 文在寅得票近40%篤定當選
- 前瞻計畫去年就討論 政院駁朱立倫指控不實
- 末日陰屍鹿？科學家首次發現野鹿吃人屍
- 南寧高中體育班 劉子毅允文允武 保送清大
- 【藝文短訊】 磺溪文學獎徵稿至6月15日止
- 13歲童顏巨乳引人遐想 腿長胸大有腹肌
- 林奕含之死 南檢首傳陳星
- 南韓大選投票率達77.2％ 創20年來最高紀錄
- 智邦Q1EPS1.19元 創21年新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏養雞協會挽消費信心 週日辦水煮蛋免費嘗活動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分