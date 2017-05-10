媽媽…母親節快樂！ 吉貝耍國小附幼童言滿洋蔥
2017-05-10 11:48
［記者王涵平／台南報導］特色小校吉貝耍國小慶祝母親節，除舉辦學生成果展感恩活動，附幼老師周秀蓉還紀錄幼兒打電話給媽媽祝母親節快樂的影片，童言童語真情流露，媽媽驚喜回應，滿滿洋蔥。
吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，母親節活動從主持人的挑選到節目的安排，都由學生一手包辦，五年級張肇峯及段沛鈴擔任主持人，逗趣詼諧的表演炒熱氣氛，中高年級的英語讀劇表演，流利的英語獲親師生熱烈掌聲。
各班直笛演奏美妙的樂音，以及幼兒園、低年級唱跳表演也非常可愛，家長紛紛拿起相機紀錄，高年級勁歌熱舞跳得讓觀眾忍不住也想一起擺動身體。
姜秋蘭說，成果發表會由低中高年級各推3組，以國語相聲、閩南語答喙鼓形式的表演，唱作俱佳，四年級黃信恩和孫瑜佑擔任第2組主持人，也表現得落落大方。
壓軸活動是幼兒園老師周秀蓉分享了愛的故事，周秀蓉將手機借給幼兒們打電話對媽媽說「母親節快樂」、「我愛妳」，媽媽剛接到電話都以為發生什麼事，語氣顯得緊張，一聽到孩子的祝福，話筒那端除了笑聲，回話音調頓時溫柔，不少人看著影片，邊哭邊笑，感動萬分。
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