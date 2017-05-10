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媽媽…母親節快樂！ 吉貝耍國小附幼童言滿洋蔥

2017-05-10  11:48

［記者王涵平／台南報導］特色小校吉貝耍國小慶祝母親節，除舉辦學生成果展感恩活動，附幼老師周秀蓉還紀錄幼兒打電話給媽媽祝母親節快樂的影片，童言童語真情流露，媽媽驚喜回應，滿滿洋蔥。

吉貝耍國小校長姜秋蘭表示，母親節活動從主持人的挑選到節目的安排，都由學生一手包辦，五年級張肇峯及段沛鈴擔任主持人，逗趣詼諧的表演炒熱氣氛，中高年級的英語讀劇表演，流利的英語獲親師生熱烈掌聲。

各班直笛演奏美妙的樂音，以及幼兒園、低年級唱跳表演也非常可愛，家長紛紛拿起相機紀錄，高年級勁歌熱舞跳得讓觀眾忍不住也想一起擺動身體。

姜秋蘭說，成果發表會由低中高年級各推3組，以國語相聲、閩南語答喙鼓形式的表演，唱作俱佳，四年級黃信恩和孫瑜佑擔任第2組主持人，也表現得落落大方。

壓軸活動是幼兒園老師周秀蓉分享了愛的故事，周秀蓉將手機借給幼兒們打電話對媽媽說「母親節快樂」、「我愛妳」，媽媽剛接到電話都以為發生什麼事，語氣顯得緊張，一聽到孩子的祝福，話筒那端除了笑聲，回話音調頓時溫柔，不少人看著影片，邊哭邊笑，感動萬分。

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  • 特色小校吉貝耍國小附幼老師周秀蓉紀錄幼兒打電話給媽媽祝母親節快樂的影片，童言童語真情流露，媽媽驚喜回應，滿滿洋蔥。（記者王涵平翻攝）

    特色小校吉貝耍國小附幼老師周秀蓉紀錄幼兒打電話給媽媽祝母親節快樂的影片，童言童語真情流露，媽媽驚喜回應，滿滿洋蔥。（記者王涵平翻攝）

  • 特色小校吉貝耍國小慶祝母親節，舉辦學生成果展感恩活動。（記者王涵平攝）

    特色小校吉貝耍國小慶祝母親節，舉辦學生成果展感恩活動。（記者王涵平攝）

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