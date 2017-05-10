女孩寫信爭取滑板場地 林佳龍允諾推動
2017-05-10 11:39
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府日前表揚模範母親，愛好滑板的女學生賴敏綺於會中送信給市長林佳龍，希望市府規劃更多滑板、棒球等運動場地。但信中沒有留下聯絡方式，林市長在臉書允諾會全力推動更多元的運動設施，也請大家幫忙尋找這位女同學，希望讓她知道信中建議正實現中。
賴敏綺的親友隨後留言表示，強調女學生賴敏綺已看到這篇貼文，她要向市長道謝，感謝市長為她及市民的所為；其他網友也對此紛紛按讚、留言，「勇敢的滑板女孩有夢最美，有動力的市長希望相隨」、「希望有更多公園和運動場地」、「市長加油有你真好，不能令市民失望」，希望為林市長加油。
林佳龍在臉書指出，上禮拜天他出席市府表揚模範母親活動時，有一位媽媽的女兒當面交給他一封信，內容是希望台中市規劃一些滑板公園、棒球訓練場等運動場地供年輕人和市民使用，也讓運動空間更多元。
由於賴敏綺沒有留下聯絡方式，林佳龍說希望透過臉書，請大家幫忙尋找她，讓她知道這些建議正努力完成中，未來市府也將持續提供更多元的運動設施，打造台中成為運動城市。
林佳龍指出，滑板運動已列入2020年東京奧運正式競賽項目，台中也有很多滑板高手積極進軍比賽，但一般公園內的設施並非為滑板運動設計，玩家在公園內練習，容易受傷或造成危險。
因此，市府從去年就開始規劃滑板運動專屬場地，今年下半年，包括廍子、大智、豐富等公園初階滑板場，及中正公園進階滑板場，都將發包施工；此外，市府也以每年新增1座簡易棒壘球場為目標，今年將陸續完成「梧棲區運九壘球場」、「神岡體育園區棒壘球場」、「大雅體育園區棒壘球場」、「北屯區文中10棒球場」等4座，提升全民運動風氣。
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