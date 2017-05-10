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桃市清潔隊員抗議加班費打折 與市府無共識

桃園市環保局工會帶領各區清潔隊員到桃市府大樓前，抗議市府片面更改勞動條件、加班費打折。（記者陳昀攝）

2017-05-10  11:34

［記者陳昀／桃園報導］行政院年初寄發公文到各縣市政府，要求各機關的技工工友明年起停用「休假促進措施」（俗稱國民旅遊卡），各縣市環保局也陸續宣布明年停止對清潔隊員的休假補助，桃園市環保局工會早上召集近百名清潔隊員到市府前，抗議市府片面更改勞動條件，要求出面協商、回歸原制。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林出面轉達市長鄭文燦指示，他說，由於市府適用勞基法的員工眾多，將統一著手研議相關制度，並參考其他五都作法，只要做出結論，會在最快時間通知。

桃園市環保局工會代理理事長陳敬儒指出，原本的休假制度強迫一年休假14天、有1萬6千元國旅卡額度，改用勞基法後，一年有30天特休，若未休換算加班費，換算之後每名隊員平均一年會減少1萬6000元到2萬5600元不等收入，或多上12天班才能拿到相應加班費，對平時辛勞的清潔隊員來說非常不公平，何況清潔隊員並非技工工友，是否適用函釋仍有疑問。

陳敬儒表示，經該會與「縣市政府機關環保工會聯合會」反映後，人事行政總處發文指出，清潔隊員是否適用該函釋，由各地方政府自行辦理相關管理權責，但他們找鄭文燦找了3個月，卻屢屢撲空，原本市長室主任已承諾安排，隔天又反悔說「市長沒空」。

陳敬儒強調，希望市府給予清潔隊員選擇權，維持原制、繼續用公務人員休假措施，並讓欲使用勞基法的隊員事前了解，依法請領不休假加班費。

不過，抗議的近百名隊員，對羅文林轉述的說法不買單，雙方未達成共識，甚至有人破口大罵，「你算什麼大隊長！」場面火爆、尷尬，隊員們也持續坐在市府門口，要堵鄭文燦出面。

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  • 桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林（中持麥克風者）出面說明市長鄭文燦指示。（記者陳昀攝）

    桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林（中持麥克風者）出面說明市長鄭文燦指示。（記者陳昀攝）

  • 抗議的清潔隊員印製市長鄭文燦的協尋公告。（記者陳昀攝）

    抗議的清潔隊員印製市長鄭文燦的協尋公告。（記者陳昀攝）

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