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「志氣」國小版！六家拔河小將穿金戴銀

新竹縣六家國小拔河隊參加全國各級學校室內拔河比賽，一舉奪下國小校隊混合組全國冠軍、班隊混合組也榮獲亞軍，教練王群元同時也獲得優秀教練獎，奮鬥精神令人激賞。（六家國小提供）

2017-05-10  11:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣六家國小拔河隊，日前參加全國各級學校室內拔河比賽，一舉奪下國小校隊混合組全國冠軍、班隊混合組也榮獲亞軍，教練王群元同時也獲得優秀教練獎；這群小將從零學起，忍受雙手布滿厚繭、手腕烙印壓痕，仍加倍努力堅持不懈，終於一圓全國冠軍夢，送給自己一份美好的畢業禮物。

班導師兼教練王群元表示，拔河隊員8成以上都是自己班上的學生，不論是身高、體重與體能等先天條件，與他校菁英模式差距甚大，只能靠後天加倍的努力，才能與其他縣市的強隊一較高下。在因緣際會下，也得到施昭伃、阿摩斯、黃怡瑾等國家代表隊選手，蒞校指導選手提升技術，期間也安排到景美女中進行高強度的移地訓練，而奠定今日成功奪冠的基礎。

隊員簡紫筠說，這次賽前感冒發燒、腳痛等，甚至在比賽前一週無預警被教練調換位置改拉第一支龍頭，心裡承受很大的壓力，所幸憑藉不服輸的精神，一起與隊友共同完成奪冠的目標。

隊員蔡承恩則說，練拔河實在是太苦太累了，某次鼓起勇氣和教練提出想要退出拔河隊的想法，卻換來教練嚴厲的訓勉，鼓勵他要有「志氣」，要堅持到底，永不放棄。事實證明，堅持到最後的果實果然是最為甜美的。

隊員張瀚之說，姊姊是上一屆拔河隊員，每天看到姊姊筋疲力竭回家的樣子，就告訴自己以後不要練拔河；沒想到還是加入拔河隊，訓練過程苦不堪言，也深刻體會姊姊當時的感受，很開心在畢業前夕拿下全國冠軍，也超越了姊姊拿到全國亞軍的紀錄。

校長何明星表示，學生社團7、80個，其中近20個團隊對外參賽表現優異，特別是拔河隊、排球隊、韻律體操隊等體育類代表隊。這次拔河隊能「出繩入化、齊心制霸」，勇奪全國室內拔河比賽冠軍獎杯，奮鬥精神令人激賞。

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