母親節揪媽媽遊瑞芳 泰迪熊送康乃馨！

2017-05-10 11:18

〔記者林欣漢、吳昇儒／新北報導〕一年一度的母親節即將到來，瑞芳區公所將於14日舉辦「感恩5月~熊~愛媽媽」活動，只要子女們於上午10時起在火車站前廣場說出「媽媽我~熊~愛您」或「給媽媽的一句話」，並現場拍照打卡，媽媽就能獲得康乃馨一朵。

瑞芳區長陳奇正指出，日前瑞芳區公所於「瑞芳火車站前廣場」與「區民廣場」展出各式可愛泰迪熊及設置「熊好玩祈福卡」許願牆，期間近3個月，成功吸引超過20萬人次遊客駐足拍照打卡並懸掛祈福卡紀念，展期結束前一天，剛好就是母親節，所以結合母親節舉辦「感恩5月~熊~愛媽媽」，區公所於活動當天將發送出200朵康乃馨，希望民眾踴躍參加。