維格爆改食品期限 桃園機場2門市今起暫停營業

維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

2017-05-10 11:22

〔記者姚介修/桃園機場報導〕在維格餅家驚爆黑心食品後，維格在桃園機場的門市今天開始預防性暫停營業、暫停販售所有商品，等到調查有結果，目前維格在桃園機場有兩家門市。

雖然停止販售，但受理產品退貨退款及換貨服務，如果外盒保存期限有「EXP」到期字樣的可獲得購買金額5倍的退款，墨條酥、鳳黃酥及蛋黃酥是2倍的退款，持外盒退款也可，也可以換貨。

雖然查獲維格餅家塗銷產品，維格宣稱只有在總店販售，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，都關門採取預防性停止營業，靜待調查結果。

知名業者「維格餅家」在爆出黑心食品食品後，藥物管理署昨晚間緊急發布新聞，會同士林地檢署到「維格餅家」位於五股的工場搜索稽查，公司人員坦承將門市部之即期產品（如鳳梨酥等）以酒精塗銷有效日期後，重新打印並販售。

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