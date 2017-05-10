| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

維格爆改食品期限 桃園機場2門市今起暫停營業

維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

2017-05-10  11:22

〔記者姚介修/桃園機場報導〕在維格餅家驚爆黑心食品後，維格在桃園機場的門市今天開始預防性暫停營業、暫停販售所有商品，等到調查有結果，目前維格在桃園機場有兩家門市。

雖然停止販售，但受理產品退貨退款及換貨服務，如果外盒保存期限有「EXP」到期字樣的可獲得購買金額5倍的退款，墨條酥、鳳黃酥及蛋黃酥是2倍的退款，持外盒退款也可，也可以換貨。

雖然查獲維格餅家塗銷產品，維格宣稱只有在總店販售，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，都關門採取預防性停止營業，靜待調查結果。

   

知名業者「維格餅家」在爆出黑心食品食品後，藥物管理署昨晚間緊急發布新聞，會同士林地檢署到「維格餅家」位於五股的工場搜索稽查，公司人員坦承將門市部之即期產品（如鳳梨酥等）以酒精塗銷有效日期後，重新打印並販售。

 

相關影音

廣告
  • 維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

    維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

  • 維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

    維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

  • 維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

    維格餅家爆黑心產品，為安全起見，今天招商廠商已將維格在桃園機場一航廈出境三樓及二航廈二樓伴手禮大街兩家門市，要求暫營業採取預防性停止營業措施，靜待調查結果，公告也貼出受理退款換貨公告。（記者姚介修攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伴手禮 暫停營業 桃園機場 維格餅家
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：維格爆改食品期限 桃園機場2門市今起暫停營業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.