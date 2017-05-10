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涉竄改食品日期 旅行業抵制聲明：停止消費維格餅家

維格餅家位於新北市五股的觀光工廠。（翻攝自google地圖）

2017-05-10  11:09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕過去堪稱中客來台必買的伴手禮業者維格餅家驚爆涉嫌竄改食品日期，今有旅行業者發表聲明指出，旗下旅行團未來將停止進入維格餅家消費，並呼籲其他同業共同抵制。

創新旅行社董事長李奇嶽今天發表聲明表示，驚聞維格餅家竄改過期商品日期再販售行為，本公司嚴厲譴責，並即日起本公司旅行團停止進入維格餅家消費，維格餅家以接待旅行團業務起家，是台灣鳳梨酥的龍頭企業，竟然如此做法，除愧對消費者外，也愧對一向支持維格餅家的旅行社業者。也呼籲其他旅行同業共同抵制維格餅家。

李奇嶽同時旅行公會全聯會發言人，該聲明恐會有其他業者跟進。

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