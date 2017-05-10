花34元郵資寄1元退稅支票 議員痛批浪費公帑

花34元郵資寄1元退稅支票，宜蘭縣議員林岳賢批浪費公帑。（記者簡惠茹攝）

2017-05-10 10:56

［記者簡惠茹／宜蘭報導］1元退稅支票，政府卻要花費34元郵資寄送，宜蘭縣縣議員林岳賢今天拿著民眾收到的「一元退稅支票」，質疑宜蘭縣政府平常喊窮、財政困難，卻又浪費公帑，應該檢討退稅制度，設定愛心捐款專戶。地稅局表示，雖是一塊錢，也是人民的權益，後續會檢討更降低作業成本的行政方式。

宜蘭縣議會今天進行地方稅務局單位質詢，議員林岳賢表示，宜蘭縣有民眾今年4月收到郵局雙掛號寄來的房屋稅退稅支票，但是金額卻是1元，郵局寄出一封雙掛號的郵資是34元，為了退還這1元稅金，政府必須支付34元郵資，還要動用稅務人員、郵差送件，簡直浪費民膏民脂。

議員陳鴻禧說，從102年就有民眾跟他反映拿到地價稅退稅1元支票，這麼多年了，宜蘭縣政府都沒有改進，已經財政困難，還不知道好好開源節流，公務機關自己還帶頭浪費行政成本，希望不管中央政府或地方政府，退稅機制要改進。

林岳賢進一步提出改善方法，他說，地稅局應該建立良好便民的退稅機制，最好的方式應該是直接在下個年度直接扣除稅額，或者研議設立一個退稅愛心捐款專戶，如果退稅金額在50元或100元以下，公告一定時間後，逾期沒有自取的民眾就等同願意將退稅金轉換成愛心捐給弱勢團體或慈善機構。

地稅局表示，一棟房子蓋好後開始課稅，但是後來的使用狀況可能會改變，有的從住宅變營業用，有的從營業用改為住宅使用，所以查到有需要調整的都會主動徵稅或退稅，由於退稅這是對人民有利的事情，所以雖然是1塊錢，還是要給人民，後續地稅局會討論行政程序是否需要檢討，研究出讓民眾確實掌握權益，又能降低作業成本的方式。

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