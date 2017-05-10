全國首例 礁溪溫泉蔬菜獲有機認證

礁溪農民林漢祥以溫泉水種植空心菜等作物，獲得農委會的有機認證。（記者林敬倫攝）

2017-05-10 10:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉農民林漢祥，在自己的農地以溫泉水種植空心菜、筊白筍及絲瓜等作物，由於種植過程未使用任何化學農藥與肥料，在礁溪鄉農會的協助與輔導下，他種的蔬菜，獲得農委會CAS有機認證，是全國首件以溫泉蔬菜獲得有機認證的案例。

林漢祥種植農作已經20年，主要種植空心菜，本身也是農會溫泉空心菜產銷班班長，去年開始在農會輔導下，開始種植有機空心菜，約0.3公頃的農地也零星種植筊白筍、絲瓜等作物，由於未使用農藥，作物常受到露菌、紅蜘蛛等病菌與病蟲害的侵襲而枯萎，常常無法順利收成，經過不斷的試驗，至今也只有零星的收成，無法量產，他種植的蔬菜在5月2日獲得農委會農糧署CAS有機認證，是全國首例以溫泉蔬菜獲得有機認證的案例。

礁溪鄉農會總幹事李淑芬表示，由於礁溪鄉的溫泉泉水富含礦物質，種出來的作物口感較一般的蔬菜清脆，如果未來天然無毒的有機作物能成功量產，相信能提升鄉內農業產值，增加農民收入。

林漢祥表示，因為身為產銷班班長，所以想以身作則，嘗試種植溫泉有機作物，雖然現在投資了近20萬元栽種，卻因病蟲害與病菌的問題，還沒有好的成果，但能獲得有機認證就是向前邁進一大步，相信未來經過不斷的試驗，絕對能讓種的蔬菜成功量產販賣，獲得收益。

礁溪農民林漢祥（左）以溫泉水種植空心菜等作物，獲得農委會的有機認證。（記者林敬倫攝）