報稅上演扣除額爭奪戰 呂秋遠嘆這些人沒品被讚爆

2017-05-10 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕5月正值報稅季，律師呂秋遠今於臉書提出10點報稅注意事項，他也提到，有些沒養小孩、不照顧爸媽，等到要報稅了，就上演扣除額爭奪戰，「這樣真的很沒品」！

呂秋遠表示，對離婚、感情不好的夫妻來說，報稅是殘酷的考驗。他以俗語「報稅時節雨紛紛，路上窮人欲斷魂」呼籲民眾，儘管近日梅雨季節將至，也是魂斷的時刻，但「有些事情還是得提醒，繳稅已經很令人生氣，不要讓自己氣到斷氣」。

1.未成年子女即便已經開始賺錢，還是要跟父母合併申報，除非孩子已婚。沒有合併申報，會處罰父母罰鍰。

2.未成年子女的扣除額，離婚以後，原則上由父母協議，由誰來申報扣除額，不是誰想申報就可以這麼做，也並非所得高的人就可以主張由他來申報。

3.如果協議不成，原則上是擁有親權，也就是俗稱監護權的父親或母親申報。也就是說，誰擁有監護權，「理論上」就有權利申報未成年子女的扣除額。

4.「理論上」的意思，就是如果監護權在某方，實際上卻由另一方實際照顧，可以提出證明，還是可以由另一方取得列為扣除額的權利。

5.有付扶養費，並不代表就可以理所當然把孩子列為扣除額，還是以主要照顧者是誰為準，平常照顧孩子的父或母，就可以取得這項扣除權利。

6.原則上，還沒離婚，就是必須合併申報。除非可以提供保護令、或者採取分別財產制，乃至於已經分居的證據，提供國稅局參考，才可以分開申報。

7.如果是低收入戶的父母，覺得自己無法「充分利用」未成年子女的扣除額，也請不要把未成年子女交給有錢的親戚申報扶養，否則根據社會救助法，這位有錢的親戚的所得會納入低收入戶的計算標準內，會導致低收入戶資格喪失。

8.目前成年子女的學費，還是可以列為扣除額。但是僅限於父母可以這麼做。如果是隔代教養，也就是阿公阿媽付學費，或是親戚幫忙出錢，還是只能當作做善事而已，所以請父母不要逃避責任。

9.誰都想拿爸媽來當作扶養親屬的扣除額，但是請兄弟姊妹自己憑良心協調好，不是誰想拿就可以拿。否則就要依照實際扶養的事實來判斷，重複申報是會被剔除的。

10.我知道你很想說「納稅養雜碎」，但是請別忘記，大多數公務員都還是認真做事，納稅與投票，是讓這個國家更好的方式，請努力。

呂秋遠說，寫出這10件事，目的不是為了國稅局，「而是為了某些問事的人」，他感嘆，「你們不要沒養小孩、不照顧爸媽，到了報稅的時候，就上演扣除額爭奪戰，這樣真的很沒品。」

呂秋遠提醒，「養小孩跟照顧爸媽，都是很辛苦的事情，請多體諒那個實際照顧他們的人，好嗎？」這篇貼文獲得逾8000個讚，多數人大讚，「真是太實用了，感謝！」、「同意到不行！看過好多超級不要臉的」、「非常贊成，跟爭遺產時冒出一堆隱藏版的親人一樣沒品」。