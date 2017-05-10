故宮擬增設副院長 常駐南院

故宮博物院外觀。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-05-10 09:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院從原本一個政務副院長、一個常務副院長之位外，將再增加另一個政務副院長之位專管南院，昨天司法法制委員會更用突襲方式，打算強制今與教育文化委員會聯席審查「國立故宮博物院組織法」，後來司法法制委員會宣布延期。

立委陳亭妃則在今日教育文化委員會質詢說，南院目前是由處長管理，認為位階不夠高，還說南院組織很龐大、需要副院長管理。

立委吳思瑤也在教文會表示，如果故宮真的有機會增加另一個副院長，希望能有實質落實政策的功能，吳思瑤指出國際博物館都有本館與分館的聯票策略、刺激觀光，但故宮到現在仍沒有推出南北院聯票，「如果南北院聯票沒有處理好，到底要增加一個副院長幹嘛？」

故宮博物院長林正儀則說，南院是政府的重大建設，南院的定位是亞洲藝術博物館，當初設置就是期待能帶動地方觀光發展，並強調未來一定會派駐一個副院長常駐，但對於是否會增加副院長一事則未正面回答。

消息傳開後，有輿論質疑，難道是位子不夠分，才需要趕快修法再新增？也有民眾表示故宮需要增設3個副院長，是否代表院長無能，才需要3個副手輔佐。

原本司法法制委員會計畫今天審查修訂故宮組織法，該會宣布延於明天處理。

（2017-05-10 10:20更新）