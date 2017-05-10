今高溫飆35度！ 吳德榮：週六變天

今（10日）晨5時紅外線衛星雲圖顯示，雖然有一些高層卷雲，從華南及南海北部移入，台灣各地天氣仍然晴朗。（圖擷取自洩天機教室）

2017-05-10 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕今日全台各地維持晴朗天氣，西半部最高溫可達34～35度。氣象專家吳德榮提醒，下波鋒面將在週六下午至傍晚前後抵台，天氣將逐漸轉變。

吳德榮於洩天機教室貼文指出，最新（9日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（10）日各地天氣晴朗、午後雲量略增，氣溫偏高，西半部最高溫可達34～35度，要多喝水注意防曬；由於風向轉變，大武已無「焚風」的條件。

明（11）日至週六（13日）白天，各地晴午後多雲，山區午後局部性陣雨或雷雨的機率略增，鄰近山區偶爾受到一些影響；各地仍在暖氣團內，西半部最高溫約在33～34度左右，天氣持續悶熱。

歐洲中期預報中心（ECMWF）模式經過過去幾天的調整，最新模擬顯示，下波鋒面抵達台灣北端的時間大約在週六（13日）下午至傍晚前後，下午起天氣逐漸轉變。週日（14日）鋒面結構減弱，降雨稍緩、其中可能有短暫空檔。下週一（15日）鋒面結構又逐漸增強、下週二（16日）鋒面增強後、向南緩慢移動，這期間模式也模擬出相當大的降水，應持續注意新的資料。