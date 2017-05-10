天際奇形怪雲 像箭頭又像交通指示牌
2017-05-10 08:53
這朵奇形怪雲，驟眼看去猶如一支箭頭，令用路人稱奇。（記者湯世名翻攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕雲團的形象千變萬化任人遐想，今天在中部地區有民眾開車上班，行經中彰快速公路時，天際竟出現奇形怪雲，驟看猶如一支箭頭，且「箭頭」方向還指向左側，影片PO上網吸引網友觀看，有網友稱這團怪雲除了像箭頭，還像「交通指示牌」，要用路人向左轉，也有網友稱像是一架噴射客機，令人嘖嘖稱奇。
今天一早中部氣溫就飆高到26度，拍攝這團怪雲的張姓婦人上午7時許，與兒子開車行經省道台74線中彰快速公路，兩人抬頭見狀驚呼連連，立即拿起手機錄影拍攝，並稱「太神奇了吧，簡直就是上帝的傑作！」由於這團怪雲形狀就像一支箭頭，且還指向左側，影片PO上網，網友直呼，「這是交通指示牌嗎？」還有人驚呼，「實在太罕見了！」、「一早就看到這個，太療癒了！」
仰頭望天，天上總是有各式奇型怪狀的雲朵，過去國內外也有不少民眾拍到天際的雲團形狀像客機、人臉、碟子等，還有波濤似海的火燒雲、彩虹雲，瞬息萬變。
以往曾有民眾拍到天際出現火燒雲。（記者湯世名翻攝）
以往曾有民眾拍到天際出現彩虹雲。（記者湯世名翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 高溫炎熱飆34度 週六鋒面報到北部有雨
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 天際奇形怪雲 像箭頭又像交通指示牌
- 大學個人申請 錄取率59.62%、缺額1萬2039人雙創新高
- 世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播
網友回應
熱門新聞
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- 假新聞暴增 逾兩萬件假消息亂大選
- 雅加達省長遭控瀆神 判2年馬上關
- 文在寅勝選演說強調團結 誓當全民總統
- 33眾議員致函川普︰速簽美台自貿協定
- 鏗鏘集》從漂流到定置，從瘖啞到發聲
- 復仇者文在寅 因盧武鉉從政
- 禮遇媽咪 保健紓壓最貼心
- 南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選
- 小三逼迫分手 職籃球星閃離女主播
- WHA邀請函還有機會 世衛未把話說死
- 大學個人申請放榜 苗縣各校都成長
- 炎亞綸開砲有聲音引導？唐綺陽噹：你通靈少年
- 漢光澎湖預演 反登陸戰場成景點
- 打擊IS 白宮批准對庫德族提供武器
- 白石媽媽17年前舊照曝光 網友驚呆了！
- 涉竄改期限販賣 維格餅家董娘交保
- 已搬離內湖豪宅 週刊爆：陳星藏身在此處...
- 台68線延伸竹東 議員盼優先納前瞻計畫
- 相中興大附農蓋樓 林佳龍上火線溝通
- 專注新目標 新生命可重建家庭
- 逛威尼斯雙年展 看台灣藝術家
- 日本型男廚師MASA 教把妹絕活
- 《5月徵文》吃虧不是占便宜
- 勞退提撥全國最低 屏東人「薪」情差
- 全大運》與過世阿嬤有約 林家顥奪銀沒「跳」票
- 自由廣場》公視通靈滿分，分級零分！
- 政大商圈37店勞檢 19家違法
- 越航參股5億美元 台塑越鋼下月點火
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 助台出席ＷＨＡ 美眾議員致函衛生部長
- 永康砲校遷建 創意設計園區動土
- 健身教練集體騷擾 BY2妹袒胸曬愛人
- 張三李四公園彈唱 半小時7塊美金落袋
- 兩度與成大醫無緣 重考進台大醫
- 「性侵沒抓到就合法」醫師公會譙翻郭冠英
- 三分神射D.格林 投贏浪花弟
- 當不成第一先生 柯林頓改當小說家
- 國泰慶24連霸 鄭慧芸「鑽」百萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：天際奇形怪雲 像箭頭又像交通指示牌
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分