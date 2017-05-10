天際奇形怪雲 像箭頭又像交通指示牌

這朵奇形怪雲，驟眼看去猶如一支箭頭，令用路人稱奇。（記者湯世名翻攝）

2017-05-10 08:53

〔記者湯世名／彰化報導〕雲團的形象千變萬化任人遐想，今天在中部地區有民眾開車上班，行經中彰快速公路時，天際竟出現奇形怪雲，驟看猶如一支箭頭，且「箭頭」方向還指向左側，影片PO上網吸引網友觀看，有網友稱這團怪雲除了像箭頭，還像「交通指示牌」，要用路人向左轉，也有網友稱像是一架噴射客機，令人嘖嘖稱奇。

今天一早中部氣溫就飆高到26度，拍攝這團怪雲的張姓婦人上午7時許，與兒子開車行經省道台74線中彰快速公路，兩人抬頭見狀驚呼連連，立即拿起手機錄影拍攝，並稱「太神奇了吧，簡直就是上帝的傑作！」由於這團怪雲形狀就像一支箭頭，且還指向左側，影片PO上網，網友直呼，「這是交通指示牌嗎？」還有人驚呼，「實在太罕見了！」、「一早就看到這個，太療癒了！」

仰頭望天，天上總是有各式奇型怪狀的雲朵，過去國內外也有不少民眾拍到天際的雲團形狀像客機、人臉、碟子等，還有波濤似海的火燒雲、彩虹雲，瞬息萬變。

以往曾有民眾拍到天際出現火燒雲。（記者湯世名翻攝）