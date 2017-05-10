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謝師宴變謝生宴？ 大學生這樣約、教授好無奈...

畢業祭將至，許多大學生已開始著手準備謝師宴。圖僅示意，與本文無關。（資料照，記者張忠義攝）

2017-05-10  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕畢業季將至，有些學生開始著手準備謝師宴。政大法律系副教授劉宏恩感嘆，不知今年學生們，是否又會約好自己方便的時間，再「通知」老師們出席，呼籲家長除重視孩子的升學就業，也應教導他們做人做事的道理。

劉宏恩8日於臉書表示，近日請一群學生吃飯，跟他們說，以前都是帶學長姐去OO餐廳吃，不料，幾天後，負責聯繫的同學告訴他，「老師我們討論好了，我們想要吃的是另一家XX餐廳。（別懷疑，XX當然是比OO貴）」。

劉宏恩指出，類似的事經常於大學內上演，像是謝師宴的季節快到了，不知是不是又有許多學校發生，「學生們自己約好了他們方便的時間，然後『通知』老師們那天出席，而且所謂的謝師宴學生沒有準備任何節目，唯一的餘興節目就是由老師們輪流上台唱歌娛樂他們、還有由老師們出錢買禮物給他們摸彩」，他大嘆，「好一個『謝師』宴」。

劉宏恩自嘲，大部份的大學老師頂多嘆口氣，但他總是「機車地」跟學生講，「你們這樣子不對」；他無奈地說，「其實我也覺得很累了，因為這應該是你們的爸媽從小應該告訴你們的做人做事的道理」，呼籲家長「不要忘記除了升學就業，你的孩子還有其他應該學會應該重視的事」。

他的臉友也在底下留言，表示「我也經常納悶，這些道理，為何會一路漏網，到大學要畢業了，還如此天真」；還有人直言，「這應該不是『謝師宴』，更名為『謝生宴』！」也有驚呼，「這真是高教危機...」。

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  • 政大法律系副教授劉宏恩，於臉書感嘆謝師宴變調。（圖擷取自劉宏恩臉書）

    政大法律系副教授劉宏恩，於臉書感嘆謝師宴變調。（圖擷取自劉宏恩臉書）

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