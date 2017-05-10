董娘涉竄改食品期限 維格：員工個人行為已停職

維格餅家涉嫌塗銷產品有效日期重新打印，士林地檢署昨晚帶回維格餅家蕭姓董娘（左一）偵訊，訊後150萬交保。右一為董事長孫國華。（資料照，記者方賓照攝）

2017-05-10 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「全台灣最會賣鳳梨酥」的維格餅家，爆出涉嫌將鳳梨酥等即期商品，塗改有效日期後，重新打印再賣給消費者，士林地檢署昨搜索維格餅家位於五股的「鳳梨酥夢工廠」，帶回董娘蕭詩錦與林姓主管等人，蕭女訊後以150萬元交保、林20萬交保，其餘員工請回。而今（10）天董事長孫國華出面表示，此事件為員工個人行為，已將其停職。

綜合媒體報導，孫國華今召開說明會，表示會負責到底，願意以雙倍價錢辦理退換貨，月底前都受理。他也說，調查後確實發現有員工將部分產品改標，以節省成本，但他強調，更改的東西不多，有鳳凰酥、蛋黃酥、墨條酥等3項冷門商品，共約50到60箱。

孫國華說，未來賞味期將到的商品，會立即報廢並造冊登記處理，食安主管也會定期於董事會專案報告，以強化公司治理。