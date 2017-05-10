| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
包庇六合彩、接受陪酒招待 台東警遭聲押 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

董娘涉竄改食品期限 維格：員工個人行為已停職

維格餅家涉嫌塗銷產品有效日期重新打印，士林地檢署昨晚帶回維格餅家蕭姓董娘（左一）偵訊，訊後150萬交保。右一為董事長孫國華。（資料照，記者方賓照攝）

2017-05-10  09:14

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「全台灣最會賣鳳梨酥」的維格餅家，爆出涉嫌將鳳梨酥等即期商品，塗改有效日期後，重新打印再賣給消費者，士林地檢署昨搜索維格餅家位於五股的「鳳梨酥夢工廠」，帶回董娘蕭詩錦與林姓主管等人，蕭女訊後以150萬元交保、林20萬交保，其餘員工請回。而今（10）天董事長孫國華出面表示，此事件為員工個人行為，已將其停職。

綜合媒體報導，孫國華今召開說明會，表示會負責到底，願意以雙倍價錢辦理退換貨，月底前都受理。他也說，調查後確實發現有員工將部分產品改標，以節省成本，但他強調，更改的東西不多，有鳳凰酥、蛋黃酥、墨條酥等3項冷門商品，共約50到60箱。

孫國華說，未來賞味期將到的商品，會立即報廢並造冊登記處理，食安主管也會定期於董事會專案報告，以強化公司治理。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 維格餅家
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：董娘涉竄改食品期限 維格：員工個人行為已停職


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.