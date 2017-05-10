高溫炎熱飆34度 週六鋒面報到北部有雨

氣象局指出，今天各地大致為多雲到晴的天氣，白天高溫介於30至34度之間，午後中南部山區容易有局部雷陣雨。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-10 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（10日）各地大致為多雲到晴的天氣，白天高溫介於30至34度之間，午後中南部山區容易有局部雷陣雨，這樣的天氣型態將維持到週五（12日），週六（13日）又有一波鋒面影響，中部以北及東半部地區容易有短暫陣雨。

氣象局表示，今天各地大致為多雲到晴的天氣，僅東半部雲量較多，偶爾下些雨，但雨勢不大，另外中午過後中南部山區留意局部雷陣雨，溫度方面，中南部高溫33、34度，北部高溫也達32度左右，東半部高溫30、31度，民眾外出請多補充水分並做好防曬的工作。

週四（11日）及週五各地為多雲到晴的天氣，午後受熱力作用影響，山區及北部、東北部的平地易有雷陣雨，溫度方面，各地高溫都在30度以上，中南部可達33至34度。週六至下週二（16日）鋒面影響，中部以北及東半部地區容易有短暫陣雨，其他地區是多雲午後有短暫雷陣雨的天氣，北部及東半部高溫約28至30度，中南部則約31至33度。

空氣品質部分，今天中南部及馬祖地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 34 28 ~ 37 30 ~ 35 25 ~ 34

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多過量級。（取自氣象局網站）