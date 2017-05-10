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05/10 各報重點新聞一覽

2017-05-10  06:33

自由時報

林奕含之死 南檢首傳陳星

才女作家林奕含輕生，補習班名師陳星（本名陳國星）遭指控是誘姦她的狼師，事件延燒十二天後，台南地檢署昨以妨害性自主罪的「他字案」被告身分傳訊陳星，在檢方的動作之後，始終沉默的陳星昨晚發表聲明，坦承與林奕含曾婚外情交往兩個多月。

詳見林奕含之死 南檢首傳陳星

馬防部少將副指揮官 涉共諜案

陸軍馬祖防衛指揮部少將副指揮官謝嘉康，疑多次以旅遊名義出國，在第三地與中國情報單位吸收的人士接觸，遭國防部反諜系統盯上，調查局國安站昨搜索謝屏東住處，約談其到案，檢方複訊後，晚間准予十萬元交保候傳，並限制出境。

詳見馬防部少將副指揮官 涉共諜案

蔡：WHA排除台灣 違世衛原則

世界衛生大會（ＷＨＡ）報名昨已截止，在中國施壓杯葛下，我國未收到邀請函，總統府昨表達高度遺憾以及不滿，呼籲世界衛生組織（ＷＨＯ）正視台灣做為全球防疫體系一環，正視二千三百萬台灣人應享有無差別對待之健康權益，以及各區域國家與國際醫衛團體的共同訴求。

詳見蔡：WHA排除台灣 違世衛原則

蘋果日報

陳星撇誘姦 遭搜索約談 稱交往林奕含兩月

才女作家林奕含上月27日自殺身亡，林父指女兒是被補教名師誘姦，網友直指就是國文補教名師陳星（本名陳國星），陳星在事件沸騰12天後，昨晚打破沉默發表5點聲明，他否認是狼師，表示是在「林小姐上台北準備念大學，彼此已無師生關係，兩人之後交往約兩個多月後，林家父母知悉，要求分手，我的太太知悉後選擇原諒，這段關係就劃下休止符。」陳的聲明被各界指欲導向是在撇清法律責任；台南地檢署昨表示，已在昨上午傳喚陳到案說明，並同步搜索他的內湖住處。

WHA未邀 我率團場外交流

第70屆世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，衛福部長陳時中昨證實網路報名截止，我未收到邀請函。總統府表示「高度遺憾及不滿」；陳時中則說心情「沉重」，但不會放棄爭取邀請函，下周五將率團赴日內瓦。但據中央社昨晚引述法新社報導，針對台未受邀，WHA發言人林德梅耶表示各方仍繼續「討論」此議題，法新社指，這給台灣出席大會預留空間。

聯合報

馬防部副指揮官謝嘉康 疑捲共諜案

國軍傳出高階將領疑遭中共接觸吸收。今年初剛交卸參謀本部飛彈指揮官一職、現任陸軍馬祖防衛部副指揮官謝嘉康，涉嫌被對岸列為吸收對象，多次以旅遊名義到泰國、馬來西亞等第三地，與中國大陸人士接觸，並接受招待。檢調昨天發動搜索、約談，謝嘉康被依涉嫌違反國家安全法，橋頭地檢署檢察官訊後以十萬元交保。

執政黨要續審前瞻條例 堅持8年8800億

「前瞻基礎建設特別條例」草案在立院焦土杯葛兩星期，明天將繼續排審。行政院長林全昨天與執政黨立委會晤後，達成基本共識，畫出八年八千八百億元、退回免談的底線後，今天綠營執政縣市首長也將一致對外，早上於臉書發聲明，下午將一起在民進黨中常會後舉行記者會，力挺行政院，行政、立法與地方聯合作戰，民進黨團誓言審查不會再空轉。

中國時報

自承與林奕含交往2個月 當時非師生 首發聲明 陳星：我不是狼師

林奕含上個月27日自縊身亡，雙親隔天發聲明指愛女遭補教名師誘姦，被指涉是狼師的陳星（本名陳國星），昨晚打破沉默，透過補習班首度發表5點聲明，否認自己是李國華、更非狼師，他「沒有神隱、沒有逃亡」，但坦承，在「不是師生關係」之下，與林奕含發生婚外情，曾經與林奕含交往2個月，願配合司法調查。

以壓倒性勝利 入主青瓦台 文在寅：實現改革團結寫新頁

南韓9日舉行總統大選，根據出口民調，共同民主黨總統候選人文在寅以41.4％得票率，大勝其他競爭對手，當選南韓第19屆總統。文在寅在競選總部向支持者表示，一如預期，他取得「壓倒性勝利」，未來將力爭完成國民心願，實現改革和團結，奮力開啟民主派執政新頁。

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  • 補教老師陳星於9日晚間對林奕含案發出2頁聲明稿，各界批是卸責。 （記者王俊忠翻攝）

    補教老師陳星於9日晚間對林奕含案發出2頁聲明稿，各界批是卸責。 （記者王俊忠翻攝）

  • 陸軍馬防部少將副指揮官謝嘉康涉入共諜案，昨晚移送高雄橋頭地檢署複訊，以10萬元交保。（記者張忠義攝）

    陸軍馬防部少將副指揮官謝嘉康涉入共諜案，昨晚移送高雄橋頭地檢署複訊，以10萬元交保。（記者張忠義攝）

  • 針對我國迄今尚未獲得本年度世界衛生大會（ＷＨＡ）出席邀請一事，總統府表達高度遺憾以及不滿。（資料照，總統府提供）

    針對我國迄今尚未獲得本年度世界衛生大會（ＷＨＡ）出席邀請一事，總統府表達高度遺憾以及不滿。（資料照，總統府提供）

  • 文在寅當選南韓總統，誓言將成為所有韓國人的總統，讓國家和人民引以為傲。（路透）

    文在寅當選南韓總統，誓言將成為所有韓國人的總統，讓國家和人民引以為傲。（路透）

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