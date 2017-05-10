世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播

2017-05-10 00:12

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運8月19日登場，現已倒數破百，但賽會適逢颱風季，若遇豪雨、颱風開閉幕活動將取消，賽事也會受到影響。對此，台北市長柯文哲今受訪強調「謀事在人、成事在天」，執行長蘇麗瓊吃素多時，他7月也將加入茹素祈福行列；但即使祈福奏效讓世大運順利登場，礙於現行轉播車數量不足，能否順利轉播，有待檢驗。

世大運適逢颱風季，賽會恐受影響。依現行規劃，開閉幕若逢豪雨，儀式簡化、節目取消，並辦退票；若遇颱風，開幕取消、閉幕擇期舉行。柯今接受電台專訪表示「謀事在人、成事在天」，並自爆世大運執行長蘇麗瓊農曆年後起茹素祈福，他個人因應酬多，賽會前1個月也將加入茹素行列。

據了解，開閉幕演出各約3小時，但節目單不詳。據世大運透露，現已招募6所大專院校、8所高中職、約800名舞蹈學生參與演出，7、8月將進行整體彩排；另將配合聲光效果，在節目間及尾聲施放8000發煙火。

若蘇、柯2人茹素祈福奏效、開閉幕晴空萬里，華視緯來聯盟將提供電視轉播，官方贊助商中華電信MOD則提供4K轉播。但受限頻寬，國內電視轉播畫質多為480P、720I，且中華電信海底電纜日前受損，民眾屢反映網速下降；屆時能否順暢轉播？民眾拭目以待。

除了畫質方面，尚有轉播車（OB VAN）不足問題亟待解決。世大運計有22項運動，根據北市府與FISU（國際大學體育總會）雙方合約，每項預決賽均須轉播，但華視緯來聯盟的轉播車僅2台；若賽程卡死，恐無法全面轉播。

對此，世大運發言人楊景棠回應，將與各大媒體及傳播公司商界轉播車，總數將達14台，並輔以4套轉播副控室執行各項賽事轉播；開幕式更將出動逾20台攝影機拍攝，並使用東南亞最棒的4K戶外轉播車。楊強調，去年10月及今年5月FISU至台北訪視，對於台北籌備各項競賽轉播設備及規劃皆感到十分滿意。