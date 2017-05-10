世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播
〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運8月19日登場，現已倒數破百，但賽會適逢颱風季，若遇豪雨、颱風開閉幕活動將取消，賽事也會受到影響。對此，台北市長柯文哲今受訪強調「謀事在人、成事在天」，執行長蘇麗瓊吃素多時，他7月也將加入茹素祈福行列；但即使祈福奏效讓世大運順利登場，礙於現行轉播車數量不足，能否順利轉播，有待檢驗。
世大運適逢颱風季，賽會恐受影響。依現行規劃，開閉幕若逢豪雨，儀式簡化、節目取消，並辦退票；若遇颱風，開幕取消、閉幕擇期舉行。柯今接受電台專訪表示「謀事在人、成事在天」，並自爆世大運執行長蘇麗瓊農曆年後起茹素祈福，他個人因應酬多，賽會前1個月也將加入茹素行列。
據了解，開閉幕演出各約3小時，但節目單不詳。據世大運透露，現已招募6所大專院校、8所高中職、約800名舞蹈學生參與演出，7、8月將進行整體彩排；另將配合聲光效果，在節目間及尾聲施放8000發煙火。
若蘇、柯2人茹素祈福奏效、開閉幕晴空萬里，華視緯來聯盟將提供電視轉播，官方贊助商中華電信MOD則提供4K轉播。但受限頻寬，國內電視轉播畫質多為480P、720I，且中華電信海底電纜日前受損，民眾屢反映網速下降；屆時能否順暢轉播？民眾拭目以待。
除了畫質方面，尚有轉播車（OB VAN）不足問題亟待解決。世大運計有22項運動，根據北市府與FISU（國際大學體育總會）雙方合約，每項預決賽均須轉播，但華視緯來聯盟的轉播車僅2台；若賽程卡死，恐無法全面轉播。
對此，世大運發言人楊景棠回應，將與各大媒體及傳播公司商界轉播車，總數將達14台，並輔以4套轉播副控室執行各項賽事轉播；開幕式更將出動逾20台攝影機拍攝，並使用東南亞最棒的4K戶外轉播車。楊強調，去年10月及今年5月FISU至台北訪視，對於台北籌備各項競賽轉播設備及規劃皆感到十分滿意。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 未中選教科書 年丟200萬本浪費4億
- 茶葉蛋、鹽酥雞配可樂 壯男吃到抬不起「頭」
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 黃春明回首踢館事件 少了火氣 多了笑意
- 比利時來的天使！方秀仁「嫁給」台灣守護早產兒
- 男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 12浬內禁用魚槍 漁民批污名化
- 和發產業園區和春基地 銷售率快破5成
- 「北韓青瓦台」衛星照曝光 金正恩砲擊南韓演練
- 普廷大帝登門祝壽 前蘇聯長官又驚又喜
- 體二解編 住五變住一恐惹怨
- 國泰金前4月賺149.7億元 年增5成
- 婦服安眠藥 墜雨棚穿破帆布
- 婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 518博物館日 來新北探私房秘境
- 陳星發聲明 王定宇批：到地檢署去說清楚才是正道
- 朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 2017MTV電影電視獎重要得獎名單
- 社論》一個年輕生命的凋逝
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 無緣「第一先生」 柯林頓提筆寫驚悚小說
- 6月單車輕旅行 訪冬山伯朗大道
- 大樂透摃龜！今彩539 頭獎開出2注！
- 誘逼賣淫女當小三 專勤隊長擁4女逞慾
- 光澤蜜粉餅 打亮夏日光澤肌
- 罕病童無法言語 母親︰一輩子等她
- 鳳凰城連續槍擊嫌犯被捕
- 沒九二共識沒WHA？ 立委怒斥中國土匪
- 苗栗看守所客家肉粽 端節熱銷6萬個
- 破「張盛和」魔咒？ 匯銀︰有點難
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 〈送禮停看聽〉泡腳機 浪費美意
- 別人不要彩券他買？ 爽中800萬
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 中資違法買台股 金管會將修法重罰
- 近500日人與會 台日追思八田與一
- 澎湖花火節亂象多 縣長指示改善
- 〈單身拼圖〉富商最怕的女人
- 中職》守備？級的男人 陽耀勳秀神奇美技接殺（影音）
- 母語老師涉猥褻 校方加強學童心輔
標題：世大運倒數破百 轉播車不足恐無法全面轉播
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email