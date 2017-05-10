獨家》為求世大運門面 體操協會與柯市府聯手驅趕街友

台北市政府工務局與台鐵28日在台北車站公告，街友需在限期內移走放置於車站四周與騎樓之雜物。（記者黃耀徵攝）

2017-05-10 00:08

〔記者何世昌、張凱翔、卓佳萍／台北報導〕台北世大運8月登場，逾萬名國外代表團將來台。中華民國體操協會理事長朱壽騫憂心台北車站街友眾多造成影響，上個月建議台北市長柯文哲加強該區秩序維護及清潔，柯裁示社會局處理；而北市府與台鐵局也一度禁止街友丟放雜物。民團痛批，號稱人權的柯文哲竟也延用郝市府的社會排除手段。

中華民國體操協會去年3月向世大運組委會會議提出，「台北市為進步且先進的城市，而台北車站與艋舺公園等地卻有著嚴重遊民問題，期望台北市政府能夠留心處理，以利迎接世大運賽會的來臨」；該會議主持人柯文哲裁示，將請社會局處理。同年3月，社會局與台鐵局、鐵路警察局等單位，於白天「勸導」車站周邊的街友勿「臥躺」，但政策遭民團批評，最後無疾而終。

事隔1年，中華民國體操協會朱壽騫於4月5日世大運組委會會議時，再拋街友議題，朱指，「台北火車站遊民眾多，因賽會期間將有許多外賓來訪或進出，建議加強該區域秩序維護及清潔。」柯再度裁示社會局處理；巧的是，北市府與台鐵管理局也一度發出公告，街友4月起不得在車站四周與騎樓丟置雜物，否則以報廢物處理。

當代飄泊協會執委郭盈靖批評，郝市府曾為花博「門面」潑水驅趕遊民，未料號稱白色人權力量的柯文哲也延續社會排除手段。權促會副秘書長施逸翔則指，以國家門面為名，實施社會排除，既虛偽、也不符運動家精神！

國民黨台北市議員戴錫欽指，街友議題平常就要留心，不能等賽會將至，才動用違反人權的手段處置。民進黨台北市議會黨團總召許淑華也批，一旦外賓發現北市府曾粗暴驅趕未果，不僅門面未改善，更丟失國際顏面；距離世大運還有3個月時間，建議用更可輔導街友擔任志工，融入賽會、提升榮譽感。

對此朱壽騫表示，台北車站街友多，賽會期間將有許多外賓來訪或進出，這樣不太好；但他強調，沒有要全面掃蕩，另建議「可以仿效國外科隆大教堂收留街友，台灣則可找飯店提供住所等具體作為，並沒有要虧待街友。」

社會局稱驅離行動與世大運無關，並指4月公告發出挨批後，已暫緩實施；預計將改為提供街友大型帆布袋以利集中物品，以免妨礙他人。世大運發言人楊景棠則說，台北市一直都是共榮擁有進步精神的城市，賽會期間並沒有對街友做特別的專案安排。

市府公告街友需在限期內移走放置於車站四周與騎樓之雜物，因引起當代漂泊協會等社團以及街友們強烈反對而暫緩。（記者黃耀徵攝）