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蜂蜜今年減產剩下1成多 是50年來最慘一次
2017-05-09 23:43
〔記者陳文嬋／高雄報導〕蜂蜜今年因氣候異常，加上荔枝椿象嚴重，噴藥折損蜜蜂1倍，花期又遇鋒面下雨，全國產量剩下1成多，尤以高市最慘不到1成，台灣養蜂協會表示，「50年最慘的一次」，有錢不一定買得到，預期蜂蜜行情看漲。
全國蜂蜜有高雄、台南、台中、南投4大產區，今年因氣候異常，龍眼、荔枝自3月起進入花期，卻因太熱又無雨，打亂花序、延後花期，加上荔枝椿象嚴重，果農噴藥防疫，造成蜜蜂農藥中毒，折損率增加1倍，全國產量剩下1成多。
尤以高雄產區最嚴重，去年因3個颱風侵襲，造成龍眼樹受創，生長狀況不佳，今年幾乎沒開花，蜂農無花蜜可採，被迫北移中部取蜜，卻又遇鋒面過境下雨，打落盛開花朵，造成產量不到1成。
台灣養蜂協會有1千多名蜂農會員，理事長鄭金坤表示，近3年來氣候異常，造成蜂蜜連年失收，去年還有5成，沒想到今年大減產，是50年最慘的一次，純蜂蜜成搶手貨，價格上漲可以預期；前理事長、神農獎得主吳朝生則說「有錢不一定買得到」。
鄭金坤指出，政府防治荔枝椿象，應提早於花期前防治，避免造成蜜蜂死亡，連帶影響產業發展，尤其國產蜂蜜連續3年失收，進口蜂蜜採取低價搶市，要求政府不調降關稅，嚴格把關品質，保護在地養蜂產業，避免被進口蜂蜜取代市場。
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