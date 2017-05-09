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高市潭子底排水抽水站啟用 降低淹水災情
2017-05-09 23:32
水利局興建抽水站完工啟用，降低淹水災情。（記者陳文嬋翻攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市潭子底排水為梓官區重要河道，地方長期飽受淹水之苦，市府水利局自籌興建抽水站，趕在雨汛期前完工啟用，以降低淹水災情，建物融入在地特色，種植紫葳、金露華等，躍升為特色景點。
水利局表示，潭子底排水是梓官區的重要河道，集水區包括中崙里、梓信里，在地居民長年飽受淹水之苦，水利局積極投入水利工程建設，陸續辦理典寶溪排水系統規畫，檢討潭子底及石螺潭排水，利用公館路154巷既有箱涵分流排水量，以降低潭子底排水洪峰流量。
水利局自行籌措2500萬元，推動「梓官區潭子底排水公館路154巷抽水設備設置工程」，避免雨汛期間因暴雨典寶溪水位高漲，導致堤防內排水不易情況，於雨水箱涵匯入典寶溪出口端，新設抽水站，目前已完工啟用。
水利局說，站區內設置4台0.5cms抽水機，可提供每秒最大抽水量達2噸，以確保堤後排水順暢，並降低箱涵水位，為防洪多了一層保障，可有效改善梓官公館路等長年水患問題，提供在地居民一個安全的居住環境。
水利局指出，站體外觀採用抿石子及斜屋頂配置，周遭種植許多紫葳、金露華及矮仙丹等，跳脫水泥化刻板印象，讓抽水站融入當地景觀，成為休閒遊憩的好去處。
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