只因擋到路 稚兒全程目睹爸媽當眾痛毆老騎士

2017-05-09 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團《爆料公社》貼出影片，表示目擊一對夫妻疑因遭到右前方騎著機車的阿伯擋住，便出手痛毆這名阿伯，男方還用安全帽朝倒地不起的阿伯腹部猛砸，更誇張的是，這對夫妻的機車上當時還載著小孩，小孩全程目擊家長對年長者施暴，原PO只好一邊錄影一邊請朋友叫警察，也讓網友氣到說要肉搜這對夫妻。

有網友在《爆料公社》表示，在大白天的台北鬧區，親眼目擊一位騎著機車的阿伯遭一對夫妻痛毆的畫面，原PO指稱，他們向阿伯施暴的原因，僅僅是因為他擋到路而已。

阿伯與夫妻發生嚴重拉扯後，被推倒在地，連番遭到攻擊見血，完全不顧孩子仍在場。原PO同時斥責一旁的義交及民眾全都傻傻的看戲，根本沒有要上前幫忙的意思。

不少網友紛紛留言：「當小孩面前打人...以後他小孩會學他」、「這種人就只會欺善怕惡，兩夫妻真絕配」、「垃圾不分男女」、「所以警察是問一問就放走了嗎」、「為什麼沒人出手幫忙，活生生的看阿伯被打！這2位事主...你在小孩面前這樣！有天你會老的！你的小孩會這樣打你的」

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