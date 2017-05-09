菲律賓夫妻歸化台灣 笑喊「我嘛係高雄人囉」

2017-05-09 23:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕菲律賓籍夫妻普先生及古艾蓮熱愛旅行，走遍日、韓、香港各大城市，發現最愛還是台灣，普先生早已歸化國籍，古艾蓮追隨丈夫腳步，近來到鼓山戶所歸化國籍，拿到許可證書那一刻，開心大叫「我嘛係高雄人囉！」

菲律賓籍普先生於民國70年帶著女友古艾蓮來台，他從事藝術工作，古艾蓮則以學生身分，到台北師範大學學習中文，2人嚮往國外生活，走訪日、韓、香港等各大城市，一邊工作、一邊旅遊及短暫的住居，深度體驗國外生活之樂。

2人結婚後定居台北，普先生熱愛台灣，早就決定要落地生根，民國81年申請取得國籍，並鼓勵妻子一同申請，她一度猶豫不決，但她選來選去，還是覺得「台灣比較好」，2人於6年前移居高雄，開始領略高雄之美，她決定歸化國籍。

但她因經商、忙著照顧小孩，沒空參加歸化國籍必須具備的「語言能力檢定」考試，向鼓山戶政事務所求助，主任吳素娥獲悉腦筋一動，協助古艾蓮從台北師範大學，取得當年學習中文「上課時數證明」，經內政部許可後，完成她歸化國籍的心願。

古艾蓮拿到歸化國籍許可證書後，開心大喊「我嘛係高雄人囉！」，她表示，「選擇高雄，是因為高雄太好了」，高雄人很熱情，陽光也很棒，馬路又寬敞，不像台北那麼擁擠，住起來很舒適，「當然要住在高雄」。