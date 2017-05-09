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單親女雙喜臨門 全中運奪金再錄取中正大學

2017-05-09  23:17

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營高中體育班三年級學生李怡靜出身單親家庭，母親曾是足球「國腳」，她卻愛上羽球，從屏東縣林邊鄉跨區到高雄苦練，月前角逐全中運冠軍戰，與同學林家戎攜手擊敗雄中，一舉奪得雙打金牌，大學入學個人申請放榜，她再傳捷報，如願錄取中正大學運動競技學系，「雙喜臨門」！

李怡靜表示，她受到母親影響，從小愛運動，嘗試過足球、籃球、棒球、羽球、游泳、田徑等項目，最喜歡羽球快速飛行的速度感，國中加入羽球隊，國三曾榮獲全中運雙打第三名，這次攀上奪金顛峰。

不過，曾是亞洲青少年錦標賽國手的怡靜，未來目標不是專業運動員，而是體育行政公務員，期盼在幕後協助運動員發展，她計畫參加高普考，並繼續進修，希望能取得碩博士學歷。

怡靜強調，媽媽經常以體育界前輩的角色，支持她、輔導她、幫她心理建設，堪稱「輔導教練」，所以她很努力練球，也不偏廢課業，除了媽媽給的零用錢外，她的生活費包括自己奮鬥得來的獎助學金及比賽獎金。

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  • 李怡靜「雙喜臨門」，不僅在全中運奪金，也順利錄取中正大學運動競技系。（記者洪定宏攝）

    李怡靜「雙喜臨門」，不僅在全中運奪金，也順利錄取中正大學運動競技系。（記者洪定宏攝）

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