快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
黃春明回首踢館事件 少了火氣 多了笑意
2017-05-09 23:39
幼兒園幼兒唱著黃春明創作的歌謠「稻草人與小麻雀」，讓黃春明開心跟著又唱又跳。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中原大學舉辦「樂讀節」即日起至6月30日規劃「黃春明父子藝文聯展」、「夏賞經典作家─黃春明」主題書展、「凝視‧黃春明」主題影展；82歲作家黃春明今天參加主題展開幕式提及，2011年5月24日受邀至台南市國立台灣文學館演講時遭踢館事件，如今再看這件事他少了「火氣」，卻多了幽默的火花。
曾出版「兒子的大玩偶」、「看海的日子」、「蘋果的滋味」等膾炙人口小說的黃春明，被譽為台灣國寶文學大師，近年已甚少出席公開場合，他回憶踢館事件說，當時自己脫衣只剩吊嘎與對方理論，事後被朋友問道：「快80歲了還敢打架，火氣怎麼那麼大？」黃春明回答：「你只看到火氣，那是生命的火花！你不覺得很亮嗎？」引起現場哄堂大笑。
黃春明也分享，自己早年離家出走找不到工作，因為修電器認識妓女，發現她們來自九份礦區的同個村裡，原因是村中礦工因沙肺去世，留下不少守寡的女人。那些妓女姊姊，沒有因為很好賺錢就自願去做，「那個時代沒有那種人」。
黃春明說，妓女們因為能多賺一點錢貼補家用才下海，他認為做男生也達不到那種境界，「妓女們沒有比一般人低賤，從心靈來說，一樣有尊嚴」，因此獲得感動，這也是他選擇以社會最底層的人，作為小說的題材。
首檔「黃春明父子藝文聯展」展出油畫、撕畫、素描等共20幅畫作，中原大學在開幕式安排幼兒園幼兒，唱著黃春明創作的歌謠「稻草人與小麻雀」，讓黃春明開心跟著又唱又跳，顯現他老頑童的真性情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 未中選教科書 年丟200萬本浪費4億
- 茶葉蛋、鹽酥雞配可樂 壯男吃到抬不起「頭」
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 黃春明回首踢館事件 少了火氣 多了笑意
- 比利時來的天使！方秀仁「嫁給」台灣守護早產兒
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 12浬內禁用魚槍 漁民批污名化
- 和發產業園區和春基地 銷售率快破5成
- 「北韓青瓦台」衛星照曝光 金正恩砲擊南韓演練
- 普廷大帝登門祝壽 前蘇聯長官又驚又喜
- 體二解編 住五變住一恐惹怨
- 國泰金前4月賺149.7億元 年增5成
- 婦服安眠藥 墜雨棚穿破帆布
- 婚外情林奕含就沒事？ 陳星聲明反露定罪關鍵
- 「偷暗號」延燒 「總仔」心在燒
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 518博物館日 來新北探私房秘境
- 陳星發聲明 王定宇批：到地檢署去說清楚才是正道
- 朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
- 共享車將立法上路 機車族憂搶車位
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- 2017MTV電影電視獎重要得獎名單
- 社論》一個年輕生命的凋逝
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 無緣「第一先生」 柯林頓提筆寫驚悚小說
- 6月單車輕旅行 訪冬山伯朗大道
- 大樂透摃龜！今彩539 頭獎開出2注！
- 誘逼賣淫女當小三 專勤隊長擁4女逞慾
- 光澤蜜粉餅 打亮夏日光澤肌
- 罕病童無法言語 母親︰一輩子等她
- 鳳凰城連續槍擊嫌犯被捕
- 沒九二共識沒WHA？ 立委怒斥中國土匪
- 苗栗看守所客家肉粽 端節熱銷6萬個
- 破「張盛和」魔咒？ 匯銀︰有點難
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 〈送禮停看聽〉泡腳機 浪費美意
- 別人不要彩券他買？ 爽中800萬
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 中資違法買台股 金管會將修法重罰
- 近500日人與會 台日追思八田與一
- 澎湖花火節亂象多 縣長指示改善
- 〈單身拼圖〉富商最怕的女人
- 中職》守備？級的男人 陽耀勳秀神奇美技接殺（影音）
- 母語老師涉猥褻 校方加強學童心輔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黃春明回首踢館事件 少了火氣 多了笑意
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分