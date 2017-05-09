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黃春明回首踢館事件 少了火氣 多了笑意

幼兒園幼兒唱著黃春明創作的歌謠「稻草人與小麻雀」，讓黃春明開心跟著又唱又跳。（記者李容萍攝）

2017-05-09  23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中原大學舉辦「樂讀節」即日起至6月30日規劃「黃春明父子藝文聯展」、「夏賞經典作家─黃春明」主題書展、「凝視‧黃春明」主題影展；82歲作家黃春明今天參加主題展開幕式提及，2011年5月24日受邀至台南市國立台灣文學館演講時遭踢館事件，如今再看這件事他少了「火氣」，卻多了幽默的火花。

曾出版「兒子的大玩偶」、「看海的日子」、「蘋果的滋味」等膾炙人口小說的黃春明，被譽為台灣國寶文學大師，近年已甚少出席公開場合，他回憶踢館事件說，當時自己脫衣只剩吊嘎與對方理論，事後被朋友問道：「快80歲了還敢打架，火氣怎麼那麼大？」黃春明回答：「你只看到火氣，那是生命的火花！你不覺得很亮嗎？」引起現場哄堂大笑。

黃春明也分享，自己早年離家出走找不到工作，因為修電器認識妓女，發現她們來自九份礦區的同個村裡，原因是村中礦工因沙肺去世，留下不少守寡的女人。那些妓女姊姊，沒有因為很好賺錢就自願去做，「那個時代沒有那種人」。

黃春明說，妓女們因為能多賺一點錢貼補家用才下海，他認為做男生也達不到那種境界，「妓女們沒有比一般人低賤，從心靈來說，一樣有尊嚴」，因此獲得感動，這也是他選擇以社會最底層的人，作為小說的題材。

首檔「黃春明父子藝文聯展」展出油畫、撕畫、素描等共20幅畫作，中原大學在開幕式安排幼兒園幼兒，唱著黃春明創作的歌謠「稻草人與小麻雀」，讓黃春明開心跟著又唱又跳，顯現他老頑童的真性情。

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  • 中原大學「樂讀節」，邀請黃春明、黃國珍父子藝文聯展打頭陣。（記者李容萍攝）

    中原大學「樂讀節」，邀請黃春明、黃國珍父子藝文聯展打頭陣。（記者李容萍攝）

  • 中原大學「樂讀節」，邀請黃春明父子藝文聯展打頭陣。（記者李容萍攝）

    中原大學「樂讀節」，邀請黃春明父子藝文聯展打頭陣。（記者李容萍攝）

  • 中原大學「樂讀節」，邀請黃春明、黃國珍父子藝文聯展打頭陣。（記者李容萍攝）

    中原大學「樂讀節」，邀請黃春明、黃國珍父子藝文聯展打頭陣。（記者李容萍攝）

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