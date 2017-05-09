| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

財訊集團共同創辦人孫文雄過世 享壽75歲

2017-05-09  23:01

〔即時新聞／綜合報導〕財訊共同創辦人孫文雄過世，享壽75歲。他所創辦的財訊集團旗下包括《財訊月刊》（後改名《財信月刊》）、《今周刊》等知名雜誌。

綜合媒體報導，《今周刊》社長梁永煌內部信指出，「尊敬的孫社長今天舉行告別式，一本他的低調，事先不願意通知任何人」並在文末表示，孫文雄留給大家最大的遺願，就是認真辦好《今周刊》。

財金文化董事長謝金河也證實，表示家屬在孫文雄後事辦妥後才通知財訊集團，他也對孫文雄逝世感到不捨。

廣告
  • 財訊共同創辦人孫文雄過世，享壽75歲。他所創辦的財訊集團旗下包括《財信月刊》、《今周刊》等知名雜誌。圖為財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照，記者劉信德攝）

    財訊共同創辦人孫文雄過世，享壽75歲。他所創辦的財訊集團旗下包括《財信月刊》、《今周刊》等知名雜誌。圖為財信傳媒集團董事長謝金河。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 今周刊 告別式 孫文雄 財訊
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：財訊集團共同創辦人孫文雄過世 享壽75歲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.