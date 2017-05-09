財訊集團共同創辦人孫文雄過世 享壽75歲
2017-05-09 23:01
〔即時新聞／綜合報導〕財訊共同創辦人孫文雄過世，享壽75歲。他所創辦的財訊集團旗下包括《財訊月刊》（後改名《財信月刊》）、《今周刊》等知名雜誌。
綜合媒體報導，《今周刊》社長梁永煌內部信指出，「尊敬的孫社長今天舉行告別式，一本他的低調，事先不願意通知任何人」並在文末表示，孫文雄留給大家最大的遺願，就是認真辦好《今周刊》。
財金文化董事長謝金河也證實，表示家屬在孫文雄後事辦妥後才通知財訊集團，他也對孫文雄逝世感到不捨。
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