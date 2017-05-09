不是杯底飼金魚！ 郭羲金魚膠彩畫逗趣又療癒

郭羲的金魚膠彩畫逗趣、療癒。（記者李容萍攝）

2017-05-09 23:44

〔記者李容萍／桃園報導〕台南農家子弟出身的膠彩畫家郭羲，從小喜歡飼養魚、烏龜、小鳥等小動物 ，長大後更迷上了的蘭壽金魚，而金魚中的蘭壽被日本人稱為「金魚之王」，牠最大特徵是沒有背鰭，游動時扭動的圓滾身軀和胖嘟嘟的臉頰，非常討喜，尤其是游泳時圓滾滾的樣子和飄展的魚鰭，十分療癒！他在家中就飼養了超過20尾，自然也就成了他作畫的題材。

桃園市平鎮區壢新醫院大廳壁上展出頭頂著牡丹花的金魚巨幅畫作，這表情逗趣的金魚畫作，正是來自膠彩畫家郭羲的創作，他在金魚系列的繪畫上，特別融合人物表情，並結合民間藝術的吉祥喜慶意涵，讓原有的傳統膠彩畫作，注入了新的思維。

郭羲說，「金魚」自古就有富貴吉祥，金玉滿堂，多子多孫的傳統寓意，再加上蘭壽金魚的體型就像是金元寶，如果只單純的描繪寫生金魚，就缺乏創意，因此他就加入象徵富貴的牡丹花，或象徵長壽的萬壽菊等，來結合金魚的造型，甚至把人的表情融入金魚畫作中，使金魚本身更具有強烈的個性，也讓畫作極富童趣。

壢新醫院即日起至6月30日也邀請郭羲在門診大樓3樓的藝文中心展出系列畫作，讓民眾在醫院也能賞畫、看金魚。