| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

17歲貧生打工薪水全給媽 當選全國孝悌楷模

2017-05-09  22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立啟英高中影視科學生謝庚錞，家中有植物人的父親，8年來，家計全部落在母親的身上，身為長子的他，國中開始到美髮工作室打工，高一開始晚上上課、白天到日本料理店當學徒，薪水原封不動全交給母親，休假時也會照顧父親，分擔家人壓力，獲學校推薦參加今年全國慈孝家庭楷模選拔，當選全國高中職孝悌楷模，24日將接受表揚。

啟英高中董事長吳慶堂、校長彭昭勳今天公開讚揚謝庚錞在艱困環境中仍然能遵守自己的本份、克盡孝道，在逆境中努力生活及求學努力向上並讓生命發光發熱，相當難得。

謝庚錞說，姊姊在大學讀書，同樣也利用課餘打工，姊弟倆認為家人才是最大的財富，齊心希望改善家庭經濟，此次得獎算是送給媽媽最佳的母親節禮物，媽媽得知他得獎很開心。

謝庚錞說，國中時期也曾經叛逆，升高一時受到學校、社會的協助，學校每年過年發送寒冬送暖5000元紅包，提供免費愛心便當、畢業旅行費用等，讓他減輕不少負擔，在轉念後，除了白天繼續在日本料理店當學徒，晚上上課外，課餘也會下廚分擔家務外，休假時候會到療養院去探視療養中的父親，並且跟他說說話，請父親放心家中的一切。

廣告
  • 爸成植物人，謝庚錞打工薪水全給媽，當選全國孝悌楷模。（記者李容萍攝）

    爸成植物人，謝庚錞打工薪水全給媽，當選全國孝悌楷模。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：17歲貧生打工薪水全給媽 當選全國孝悌楷模


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.