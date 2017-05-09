17歲貧生打工薪水全給媽 當選全國孝悌楷模

2017-05-09 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立啟英高中影視科學生謝庚錞，家中有植物人的父親，8年來，家計全部落在母親的身上，身為長子的他，國中開始到美髮工作室打工，高一開始晚上上課、白天到日本料理店當學徒，薪水原封不動全交給母親，休假時也會照顧父親，分擔家人壓力，獲學校推薦參加今年全國慈孝家庭楷模選拔，當選全國高中職孝悌楷模，24日將接受表揚。

啟英高中董事長吳慶堂、校長彭昭勳今天公開讚揚謝庚錞在艱困環境中仍然能遵守自己的本份、克盡孝道，在逆境中努力生活及求學努力向上並讓生命發光發熱，相當難得。

謝庚錞說，姊姊在大學讀書，同樣也利用課餘打工，姊弟倆認為家人才是最大的財富，齊心希望改善家庭經濟，此次得獎算是送給媽媽最佳的母親節禮物，媽媽得知他得獎很開心。

謝庚錞說，國中時期也曾經叛逆，升高一時受到學校、社會的協助，學校每年過年發送寒冬送暖5000元紅包，提供免費愛心便當、畢業旅行費用等，讓他減輕不少負擔，在轉念後，除了白天繼續在日本料理店當學徒，晚上上課外，課餘也會下廚分擔家務外，休假時候會到療養院去探視療養中的父親，並且跟他說說話，請父親放心家中的一切。