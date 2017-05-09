老師鼓勵學生說我愛你 只因不想再有遺憾

2017-05-09 23:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕母親節前夕，基隆市西定國小教室上演感人情節，許多小朋友輪流用手機跟媽媽說「我愛你」，有的媽媽很感動，有的媽媽接到電話嚇一跳，還要小朋友趕快上課；而這打電話跟媽媽說「我愛你」的背後，有一段導師與自己爸爸的感人故事。

基隆市西定國小老師江佩潔，日前在整理父親遺物時，發現她念國中時犯錯寫給父親的道歉信，信末寫了「我愛你」，沒想到父親多年來一直珍藏她的道歉信；她遺憾自己沒有機會再跟父親說「我愛你」：不想自己的遺憾再發生學生身上，因此利用課堂上，要學生親口用手機向媽媽說「我愛你」，感謝媽媽的照顧。

有媽媽接到小朋友打電話來，感動莫名，在臉書上留言分享，還有人打電話給代理校長劉汶琪，認為西定國小教育辦得好，要校長給老師鼓勵，認為教育就是教小朋友懂得感恩。