5姊妹不讓單親媽操心 布農族古語桐上東華法律

性格活潑的古語桐（右1），今年考上東華法律系原住民專班，家人都為她高興，她和媽媽及姊妹們開心合照。（古語桐提供）

2017-05-09 21:58

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮女中學生古語桐父親病逝後，留下了母親和5個姊妹，因媽媽到北部工作，5姊妹照顧彼此更努力唸書，排行老4的古語桐今年錄取國立東華大學法律系。她說，原住民常因為不懂法律而吃虧，需要有懂法律的人來保護族人，她希望自己成為那一個人。

來自花蓮卓溪鄉古風村，布農族女孩古語桐的父親在她國小4年級時，在醫院感染肺結核過世，留下孤兒寡母6人。古語桐說，由於有登上報紙，許多人紛紛要提供金錢捐助，也有人想領養她們姊妹，但是媽媽都拒絕了。

她說，姊妹們當時都感受到「媽媽壓力很大」！當時媽媽40幾歲，卻突然煩惱到頭髮都白了，有時晚上睡覺，家裡木板隔間的薄薄牆壁，會傳來母親在房間啜泣的聲音。

當時古家大姐已經高3，姊妹們約定好：「一定要堅強、不能給媽媽負擔」！由於媽媽前幾年都在北部工作，於是5個乖女孩主動作家事分攤，姊姊們要煮飯照顧妹妹，同時盯妹妹的功課，5姊妹包括大姊、2姊都考上東華大學族群關係與文化學系，3姊上東吳國貿。

古語桐說，媽媽在北部學校擔任族語教師，也很愛唸書，40歲以後才在大學進修部畢業、又考上東華大學的研究所，媽媽對部落很有使命感，也希望她們能夠回來部落服務，傳承原住民的文化，也因此當學校輔導室主任季紅瑋告訴她，今年東華大學首次有法律系開原住民專班，她立刻準備考試。

最近為了原住民土地劃設辦法，許多族人到凱道長期抗戰，古語桐說，媽媽今年3月也帶著她們姊妹到凱道聲援；她認為，原住民常常被欺負，就是因為不懂法律、不瞭解法條到底在說什麼，她希望自己懂法律，才能幫助原住民不再因此吃虧。