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唱出媽媽的歌 苗栗新二代快閃桃機

2017-05-09  21:44

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮成功國小共有82名學生，有一半以上都是是新住民之子，又以越南籍為多，校內合唱團的30名團員，有10位就是新二代。今天在移民署苗栗服務站協助下，首次前往桃園國際機場第二航廈，以越南母語唱出媽媽的歌，快閃演出，感動不少人。

移民署副署長楊家駿去年12月到苗栗縣後龍鎮成功國小訪視，肯定學校推動新住民文化。校長黃俊杰說，正因此今天才有機會帶著小朋友到桃機表演，提前度過不一樣又溫馨的母親節。

桃園機場第一次接待國小團體參觀，黃俊杰表示，也是苗縣首次有學校前往機場舉行歌唱活動。

人來人往的機場大廳，孩子們今天中午以快閃的方式，在入境旅客最尖峰時刻，賣力以越南母語唱出媽媽家鄉的歌謠，吸引眾人目光。更讓新住民媽媽們有回到家的感覺。

成功國小學生除快閃演出，也參觀移民署自動通關系統，及行李通關、防疫等。黃俊杰說，最後看見孩子們到裝置HELLO KITTY的C3登機門，觀看飛機起降，露出燦爛笑容，相當感動。

黃俊杰指出，成功國小合唱團平常就以越南歌謠為練唱曲目，每週教授一堂越語課，除讓孩子有機會學習第二外語，也能和自己的媽媽有共通語言。帶學生到桃機參觀，是希望他們擁有更寬廣的視野。

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  • 苗縣後龍鎮成功國小校長黃俊杰說，這是苗縣首次有學校前往機場舉行歌唱活動。 （記者許展溢翻攝）

    苗縣後龍鎮成功國小校長黃俊杰說，這是苗縣首次有學校前往機場舉行歌唱活動。 （記者許展溢翻攝）

  • 苗縣後龍鎮成功國小前往桃園國際機場第二航廈，以越南母語唱出媽媽的歌，快閃演出。 （記者許展溢翻攝）

    苗縣後龍鎮成功國小前往桃園國際機場第二航廈，以越南母語唱出媽媽的歌，快閃演出。 （記者許展溢翻攝）

  • 苗縣後龍鎮成功國小學生參觀移民署自動通關系統，及行李通關、防疫等。（記者許展溢翻攝）

    苗縣後龍鎮成功國小學生參觀移民署自動通關系統，及行李通關、防疫等。（記者許展溢翻攝）

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