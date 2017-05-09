蘭女吳慧芳上清大 「想賺錢帶媽媽回緬甸看外婆」

2017-05-09 21:19

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國立蘭陽女中302班學生吳慧芬今年在個人申請階段錄取清華大學，來自中低收入家庭，母親是緬甸外籍配偶，父親經歷重大車禍後，家計落在媽媽身上，吳慧芬說，媽媽每天早出晚歸，就是為了支持家計，看著媽媽到餐廳工作時，手上切菜劃傷的傷疤，想著自己一定要努力讀書，改善家境，賺錢帶媽媽回緬甸看外婆。

吳慧芬小學的時候，爸爸擔任貨車搬運工人，有一次下班騎車回家的路上跌進水溝，造成手部、腿部嚴重受傷，復原後也只能打零工，工作不穩定，家庭的重擔全都壓在媽媽身上，她說，還記得那時候，有時午餐、晚餐，都是吃媽媽從工作的餐廳包回來的菜尾。

「媽媽的手上，常出現切菜不小心切到手的傷疤。」吳慧芬回想起媽媽工作的辛苦，強忍住眼淚，她說，媽媽白天在礦泉水公司工作，晚上又到餐廳上班，每天早上8點多出門，到晚上8點多才會回家，看到媽媽手上的傷疤、破皮，心裡就覺得很難受，很心疼，自己努力讀書，改善家裡的環境。

但是吳慧芬說，她不覺得累，也不覺得苦，只是很覺得心疼媽媽，所以她一邊幫忙照顧年幼的弟弟、一邊努力讀書，弟弟不懂的功課她會教他，也會帶弟弟出去走走，雖然有時候讀書讀得很累，可是心裡會想起媽媽對她說的話，「書讀了都是你自己的，以後可以有好的出路」，為了家人、為了自己，就算很累也會撐下去。

吳慧芬在個人申請的階段，以清華大學旭日招生計畫獲得錄取，之後填志願學系時，會以經濟系為目標，以後可以朝金融業或保險業發展。她說，剛得知錄取時，第一時間就跑去告訴媽媽，媽媽開心的跟她說恭喜，母親節就快到了，希望把這個結果送給媽媽，媽媽來台灣19年，卻只有回緬甸5次，以後一定要好好賺錢，存錢帶媽媽回娘家。