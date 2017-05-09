「就是要教到你會」 陳昱宏致力推廣滑板
2017-05-09 22:16
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕30歲的陳昱宏為了推廣滑板運動，除了爭取羅東極限運動場改善、籌組極限運動委員會，也開設工作室免費教學滑板，工作室販售長板、交通板和技術板，他開玩笑說：「到工作室就是要教到你會滑，才會讓你離開。」
「曾經中斷，現在則想把不會的招式都練起來。」陳昱宏說，國中時看到有人玩滑板覺得超帥，就想試著挑戰看看，雖然一開始不會招式、不會跳躍，後來越練越有心得，之後到外縣市求學、當兵而中斷，退伍後又重拾滑板，現在希望透過教學讓更多人認識滑板。
陳昱宏曾經為了練招式，摔到牙齒都斷了，他說，當時為了練習滑板卡木箱的動作，跳上去時沒有站穩，跌倒時手來不及撐地，臉部朝地面「炸」個正著，不但顴骨腫起來，嘴巴更是鮮血直流，到現在牙齒都還沒復原。
練滑板要經歷這麼多皮肉傷，樂趣在哪？陳昱宏笑得燦爛說：「挑戰自己呀！」他練過最難的動作就是滑板卡圓桿，當你練習過千萬遍，滑板跳上桿子，輪架和鐵桿碰撞「鏘」的聲音，成功剎那超有成就感。
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