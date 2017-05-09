陳國星首發聲明！ 高市議員蕭永達：完全不負社會責任

2017-05-09 21:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕出面點名狼師的高市議員蕭永達，晚間輾轉得知陳國星的「聲明」。他認為陳國星還在騙、一路逃避、完全不負社會責任﹗蕭永達說，比較起來，他還有點懷念日月光董事長張虔生，起碼他被批評時、願面對問題且作出適度調整。

蕭永達同時呼籲政府，應拿出公權力、有效監督補習班，避免誘姦情況再次發生，保護單純學生不再受害。