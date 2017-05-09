維格餅家驚爆黑心食品 食藥署：最高可罰4百萬

2017-05-09 21:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕知名業者「維格餅家」驚爆黑心食品！食品藥物管理署今天晚間緊急發布新聞，會同士林地檢署到「維格餅家」位於五股的工場搜索稽查，公司人員坦承將門市部之即期產品（如鳳梨酥等）以酒精塗銷有效日期後，重新打印並販售。

食藥署表示，在現場查獲維格餅家塗銷產品有效日期的工具，經士林地檢署押回該公司相關人員，其坦承確實有將門市部之即期產品如鳳梨酥等，用酒精塗銷有效日期後，重新打印並販售。

維格餅家人員到案後坦承，販售原始產品紙盒外包裝，標示「有效日期（西元201X0101）」，被用酒精塗銷後，變更產品外包裝標示「EXP（西元201X0101）」。

食藥署提醒消費者，若曾購買維格餅家產品，應儘速確認外盒標示是否為變更後的產品，並暫停食用。

食藥署表示，這已涉食安法「標示不實」，最高可處四百萬元罰款。