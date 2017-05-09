比利時來的天使！方秀仁「嫁給」台灣守護早產兒
2017-05-09 22:26
50年前方秀仁虎尾若瑟醫院報到時（圖左中），和最近一次在同一棟建物下合影（圖右右），也見證若瑟的成長。（若瑟提供、記者廖淑玲翻攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕28歲那年來到台灣雲林虎尾若瑟醫院照顧早產兒的方秀仁，今年要過80歲大壽，當年的「方小姐」變成「方奶奶」，自稱一輩子嫁給台灣的她，被大伙兒稱為比利時來的天使，感謝她的奉獻。
拿過醫療奉獻獎的方秀仁，家中8個小孩她排行老么，父母為她取名「Godelieve」意即「被天主愛的」，果然人如其名，大學護理系畢業立志到偏遠地區服務，打定主意不結婚，想把天主的愛散播到更多地方，來到若瑟後果然就留在台灣超過半個世紀。
方秀仁說，她第一志願原本要到南非、奈及利亞等更落後地區，簽證卻一直出問題沒有辦法成行，直到有天主教問她，願不願意去台灣一間小醫院服務？或許是和台灣有緣，一句「我願意」，她從此和台灣結下不解之緣。
回想當年說要到台灣的虎尾，翻出地圖，費了好大工夫才找到地球上有個叫做「台灣」的小島，但根本找不到虎尾，於是懷著忐忑的心，正值青春年華的她到了一個完全陌生的島嶼。
到了若瑟因為資源有限，方秀仁動手改造保溫箱，讓一個保溫箱能容納4個早產兒，再加裝自製塑膠管供氧，而早期保溫箱溫度不夠，怕早產兒冷再添裝2個燈泡保溫，解決保溫箱不足，救活好多認為不可能存活的巴掌仙子及新生命。
方秀仁常和外籍醫生下鄉探訪病人，讓若瑟又被封為「阿兜仔病院」，早年還曾是台灣接生率第2高，具備護理專業的她擔任助產護理師，大家都說她像超人，十八般武藝都會。
成了方奶奶的她退下護理工作，仍到醫院擔任關懷師傳遞愛與關懷，在街頭許多人都會跟她揮手、打招呼，方秀仁總說她有兩個故鄉，比利時和台灣都是她的家。
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