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不輕言放棄！ 羅高聽障生學測數學滿級分上交大

2017-05-09  21:02

［記者江志雄／宜蘭報導］大學個人申請放榜，宜蘭縣國立羅東高中聽障學生蔣皓任，用毅力克服聽障，以68級分考取交大資訊工程系資訊工程組，「不輕言放棄」成為他一路走來的心情寫照。

蔣皓任5歲時被診斷出輕度聽力障礙，為方便聽課，小一到高中都被安排在前排最中間的座位，平時很少戴助聽器，上課時全神貫注，如果沒有聽清楚，下課問同學，放學後在家複習，「別人讀一遍，我讀兩遍」，用加倍努力彌補不足。

對蔣皓任而言，聽障難免影響學習，卻也帶來鞭策力量，促使他認真學習更加投入，考進羅高後，在校成績名列前茅，今年學測數學科較難，全校532名考生中，僅9人拿到滿級分，他就是其中之一，未來希望成為資訊工程師，校長謝寶珠恭賀他金榜題名。

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  • 羅高聽障生蔣皓任，克服聽力障礙考取交大。（記者江志雄攝）

    羅高聽障生蔣皓任，克服聽力障礙考取交大。（記者江志雄攝）

  • 羅高校長謝寶珠（中）與考取國立大學的學生合影。（記者江志雄攝）

    羅高校長謝寶珠（中）與考取國立大學的學生合影。（記者江志雄攝）

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