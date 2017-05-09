郭冠英退休案 銓敘部不服判決提上訴

2017-05-09 20:41

〔記者楊國文／台北報導〕前新聞局駐外官員郭冠英因發表辱台言論，引起渲然大波，郭遭公務員懲戒委員會撤職並停止任用3年，期滿後獲聘出任省政府秘書，任職14天就以年滿65歲申請退休、月領6萬元惹議，銓敘部以人事任用有瑕疵為由退回郭的退休案，郭提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後撤銷銓敘部處分，銓敘部不服，日前已上訴最高行政法院，已受理此案。

據指出，銓敘部是於4月底完成所有卷證、上訴理由書等書狀，提起上訴，依最高行政法院作業流程，因為是三審是法律審，且近年來上訴案件量大，因此與所有上訴案一樣，目前正由兩個專股法官先審查有無上訴不合法等情形，若無，近日內將分案由合議庭審理。

台北高等行政法院今年1月18日判決認為，有無面試非甄試必要條件，認為銓敘部退回郭的退休案值得商榷，而撤銷銓敘部的行政處分，指銓敘部應做准許郭退休的行政處分。銓敘部不服，收到正式判決書後，提起上訴。