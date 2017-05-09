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年輕時穿梭市場批菜 縣議員到市場送花給賣菜媽媽們

2017-05-09  21:52

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕對在市場賣菜的媽媽們而言，母親節仍要在市場奔忙，南投縣議員廖志城今日到果菜市場和早市，送花給辛苦的賣菜媽媽，提前向她們賀節，由於他年輕時就天天穿梭市場批菜，這些「賣菜阿桑」都跟他很熟，直說：「揪感心」。

南投縣議員廖志城自稱「柑仔店大漢的囝仔」，因為他的媽媽從年輕開雜貨店至今，從年輕就與父親清晨到埔里果菜市場批菜，讓母親在雜貨店販售，對埔里的市場十分熟悉，也深諳市場攤販的辛苦，因此送康乃馨花束行動，他第一個想到的就是市場攤販媽媽。

廖志城今天一早就分赴果菜市場、早市，一一將康乃馨送給市場內做生意的媽媽攤販，提早祝福她們「母親節快樂」。很多市場攤販或店家跟他熟識，收到康乃馨時都很開心，也提醒他不要忘記送自己的媽媽和太太。

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  • 廖志城送康乃馨給市場內賣麵包的阿桑。（記者陳鳳麗攝）

    廖志城送康乃馨給市場內賣麵包的阿桑。（記者陳鳳麗攝）

  • 廖志城穿梭埔里的市場，送給賣菜的媽媽們。（記者陳鳳麗攝）

    廖志城穿梭埔里的市場，送給賣菜的媽媽們。（記者陳鳳麗攝）

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