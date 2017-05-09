老婦遭「小胖顏清標」詐百萬? 網友：找顏董處理他
2017-05-09 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕一名郭姓網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，自己的婆婆遭到綽號為「小胖」的「冒牌顏清標」詐騙了好幾百萬，時間長達7、8年之久，報案警方也無法受理，讓這名網友著急詢問到底該如何是好。
有網友在《爆料公社》指出，一名綽號叫小胖的陳姓男子，以立委顏清標的名義，向她婆婆詐騙高達好幾百萬，不僅房子拿去二胎，還另借高利貸，導致婆婆破產外還有精神恍惚的現象。
儘管家人一再勸說對方是個騙子，但婆婆還是堅持匯款，就算家人報案，警方也因非當事人而無法受理，讓他們非常焦急。
不少網友紛紛留言：「居然敢用標哥名義行騙？腦袋是裝消波塊？」、「聽海哭的聲音～～～」、「真的該請顏董出面抓這個騙子一起去老婆婆面前，好好勸說一下」、「找顏清標幫你處理，一定很有用」、「帶去精神鑑定....宣告禁治產....至少能止血」、「端午要到了，標哥的消波塊粽看起來是已經備好料了」、「差太多了，顏清標帥很多」。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 陳星神隱10幾天首發聲明：曾與林奕含交往2個月
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 法律白話文》標準扣除額？列舉扣除額？到底該用哪個扣？
- 日職》羅德打線大低潮 陳冠宇戰樂天將有一番苦戰
- 仔仔穿古裝站出來 迪麗熱巴被人夫電暈
- 37歲女星驚曝離婚 11年師生戀GG了
- 守在急診室外 她專向戒毒者兜售海洛英
- 中職》臨危受命飆K救援 倪福德盼找回步調
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No WHA invite yet; efforts to continue
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 宏達電第一季匯兌利益8800萬元 貢獻每股獲利0.1元
- 叩關ＷＨＡ》衛福部：努力到開會前最後一分鐘
- 朱立倫今晚邀13立委「便當會」 ：新北爭前瞻1006億
- 擺脫一中桎梏 再出發
- 男大生逛藝術展隨手放了顆鳳梨 隔天竟變成展品
- 崁頂旗官路平交道 北移動工
- 豬價看好業者惜售 端節前還會漲
- 日職》超神美技接殺 陳冠宇隊友撞牆傷退（影音）
- MTV今年很性平！ 艾瑪華森打敗金鋼狼奪最佳演員
- 當代藝術盛宴接連登場 台灣藝術家齊聚威尼斯
- 中職》林哲瑄猛打賞 弟弟見證下奪MVP
- 陳星聲明 林俊憲回應：追標案絕對不會停
- 《為愛撲街》遭禁播 海棠點破馬來西亞地雷
- 韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101
- 借刀殺人！中國要新疆穆斯林用APP互相檢舉
- 遠傳5G實驗室 搶攻物連網商機
- 〈廢核救家園〉台灣核災無處逃 就讓核電廠逃生
- 才女作家案 南檢：全力辦到底
- （影音）型男主廚MASA征服唐綺陽 示範這道菜來把妹
- 超模女友屁屁太辣 C羅盯著看快要....
- 連4打席開轟球 陶鎔盼球迷割愛
- 洪金寶徒弟「常威」鄒兆龍 練拳健身練X見客
- 法令空窗 oBike月底前擴大營業
- 扮演《天龍八部》段譽走紅 58歲湯鎮業現在長這樣
- 洪秀柱新竹市造勢 送眷村婆婆媽媽康乃馨
- 中信金：LINE Pay卡成功襲奪他行信用卡客戶及消費
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 《拚國民黨主席》吳敦義對內開砲 諷黨變軟腳蝦
- （專訪）二度合作飄基情 朴誠雄讚朴海鎮「更有男人味」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老婦遭「小胖顏清標」詐百萬? 網友：找顏董處理他
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分