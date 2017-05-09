| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉共諜案 少將副指揮官謝嘉康10萬元交保 南檢證實：已傳訊陳星並帶回物證 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

老婦遭「小胖顏清標」詐百萬? 網友：找顏董處理他

2017-05-09  20:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名郭姓網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，自己的婆婆遭到綽號為「小胖」的「冒牌顏清標」詐騙了好幾百萬，時間長達7、8年之久，報案警方也無法受理，讓這名網友著急詢問到底該如何是好。

有網友在《爆料公社》指出，一名綽號叫小胖的陳姓男子，以立委顏清標的名義，向她婆婆詐騙高達好幾百萬，不僅房子拿去二胎，還另借高利貸，導致婆婆破產外還有精神恍惚的現象。

儘管家人一再勸說對方是個騙子，但婆婆還是堅持匯款，就算家人報案，警方也因非當事人而無法受理，讓他們非常焦急。

不少網友紛紛留言：「居然敢用標哥名義行騙？腦袋是裝消波塊？」、「聽海哭的聲音～～～」、「真的該請顏董出面抓這個騙子一起去老婆婆面前，好好勸說一下」、「找顏清標幫你處理，一定很有用」、「帶去精神鑑定....宣告禁治產....至少能止血」、「端午要到了，標哥的消波塊粽看起來是已經備好料了」、「差太多了，顏清標帥很多」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 有網友指家中婆婆遭綽號為小胖的「冒牌顏清標」詐騙上百萬，且時間長達7、8年之久。（圖擷自爆料公社）

    有網友指家中婆婆遭綽號為小胖的「冒牌顏清標」詐騙上百萬，且時間長達7、8年之久。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 冒牌 消波塊 詐騙 顏清標
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：老婦遭「小胖顏清標」詐百萬? 網友：找顏董處理他


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.