老婦遭「小胖顏清標」詐百萬? 網友：找顏董處理他

2017-05-09 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名郭姓網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，自己的婆婆遭到綽號為「小胖」的「冒牌顏清標」詐騙了好幾百萬，時間長達7、8年之久，報案警方也無法受理，讓這名網友著急詢問到底該如何是好。

有網友在《爆料公社》指出，一名綽號叫小胖的陳姓男子，以立委顏清標的名義，向她婆婆詐騙高達好幾百萬，不僅房子拿去二胎，還另借高利貸，導致婆婆破產外還有精神恍惚的現象。

儘管家人一再勸說對方是個騙子，但婆婆還是堅持匯款，就算家人報案，警方也因非當事人而無法受理，讓他們非常焦急。

不少網友紛紛留言：「居然敢用標哥名義行騙？腦袋是裝消波塊？」、「聽海哭的聲音～～～」、「真的該請顏董出面抓這個騙子一起去老婆婆面前，好好勸說一下」、「找顏清標幫你處理，一定很有用」、「帶去精神鑑定....宣告禁治產....至少能止血」、「端午要到了，標哥的消波塊粽看起來是已經備好料了」、「差太多了，顏清標帥很多」。

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