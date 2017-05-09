小林育群！竹林高職生呂學翰 靠一張嘴上清大聲樂系

2017-05-09 22:12

〔記者葉冠妤／新北報導〕私立竹林中學高職部應用英語科的呂學翰，過去曾想讀表演藝術相關科系，卻因身高不到160公分被家人勸退，只好選讀一般科系，但考試卻總落在全班中後段，熱愛K歌、喜愛周杰倫的他，1年前突然下定決心要報考聲樂系，嚇壞身邊同學，如今他靠著猶如小胖林育群的天籟美聲，一舉申請入學上清大聲樂系。

呂學翰說，因媽媽是音樂老師，從小耳濡目染，原本就會彈鋼琴，平常也喜歡拿著吉他彈彈唱唱，雖國中待過合唱團，但最鍾情周杰倫的音樂，從未想過自己有一天會踏入聲樂領域。

在校成績不突出的他，高二時看到就讀師大音樂系的姐姐贏得全國鋼琴比賽的冠軍，「突然覺得自己可以試試看」，於是熱愛唱歌的他開始上起聲樂課。

不過，對喜愛流行樂的呂學翰而言，一開始很排斥聲樂唱法，「不習慣那樣唱歌，假掰、假掰的」聲音輕細的他，更達不到老師要求，讓呂學翰一度想乾脆放棄，直到某次老師要求他唱出一個最有表現力的聲音，呂學翰突然用假音飆了一段高音，讓老師備感驚艷，從此他才真正找到屬於自己的聲線與音高。

由於算是半路出家，呂學翰練起聲樂跌跌撞撞，至今仍不習慣聲樂對體態、嘴勢等規矩，常常遭到糾正，但靠著天生的好嗓音，以及詮釋音樂的領悟力，經過1年的魔鬼訓練後，最終順利取得清大聲樂系的入學資格。

呂學翰表示，由於爸爸在他小學時因病過世，媽媽一人撫養、栽培他跟姊姊，所以最感謝辛苦的媽媽，而他也想要勉勵學弟妹們，每個人都可以找到自己擅長的部份，無論學業表現是否能如預期，只要投入心力、盡情發揮自己，一定可以找到自己的一片天。